Pes2020: dal 30-04 disponibile il DLC su Euro2020

Dal 30 Aprile, su Pro Evolution Soccer, è possibile scaricare gratuitamente il Dlc su Euro2020. La notizia è stata amenata da konami attraverso i canali social di PES.

Questo il link dell’account Twitter del videogames dove è possibile reperire la comunicazione ufficiale https://twitter.com/officialpes/status/1238049649195442176

La didascalia del post recita:” IL DLC UEFA EURO 2020 sta arrivando su #eFootballPES2020. In questo Dlc saranno presente tutte le 55 squadre della UEFA partecipanti, oltre che speciali giocatori e contenuti in evidenza per la modalità Myclub.

Disponibile come download gratuito il 30 aprile per tutte le piattaforme( Ps4, XboxOne, Pc)”

Inoltre in tutti gli store fisici il videogame verrà venduto con una cover edizione limitata a tema Euro2020.

Nel mondo dei videogiochi, quindi, Euro2020 verrà presentato ma bisogna capire come proseguirà l’emergenza sanitaria che sta interessando in larga scala l’Italia ma anche gli altri paesi europei. Bisognerà capire se gli europei in programma quest’estate potranno disputarsi nelle date concordate(dal 12 Giugno al 12 Luglio)o se la manifestazione verrà posticipata per qualche settimana o addirittura rinviata al 2021. E’ bene ricordare, inoltre, che Euro2020 sarà il primo europeo della storia a disputarsi in maniera itinerante; cioè più Stati interessati con stadi dislocati in giro per l’Europa. Questo è un dettaglio non da poco, visto il momento.