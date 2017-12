Serie C: Classifica media-spettatori dei 3 gironi dopo la 20^giornata

Nello scorso week-end è stata disputata la 20^giornata (la prima di ritorno) del campionato di serie C, di seguito ecco aggiornata la classifica sulla media-spettatori di tutte le squadre dei tre gironi. La squadra più seguita in assoluto dai propri tifosi è il Catania unica squadra che sfonda il muro dei diecimila, poi nell’ordine Lecce, Pisa, Vicenza e Livorno, mentre le piazze che stanno andando al di sotto delle previsioni sono Alessandria, Sambenedettese, Reggina, Matera e Cosenza, anche se ad onor del vero tutte queste squadre stanno avendo un rendimento al di sotto delle proprie possibilità.

Serie C: Classifica media-spettatori dopo 20 giornate:

GIRONE A

1° Pisa: 6793 spettatori

2° Livorno: 5.379

3° Siena: 2.958

4° Lucchese: 2.412

5° Piacenza: 1.815

6° Alessandria: 1.762

7° Arezzo: 1.635

8° Carrarese : 1.617

9° Monza: 1.569

10° Viterbese: 1.338

11° Pistoiese: 1.338

12° Olbia: 1.285

13° Pontedera: 875

14° Cuneo: 792

15° Giana Erminio: 744

16° Pro Piacenza: 512

17° Arzachena: 474

18° Gavorrano: 424

19° Prato: 399

GIRONE B

1° Vicenza: 6.774 spettatori

2° Reggiana: 5.345

3° Padova: 5.140

4° Sambenedettese: 3.588

5° Triestina: 3.344

6° Teramo: 1.584

7° Pordenone: 1.511

8° Fermana: 1.544

9° Ravenna: 1.298

10° Fano: 1.181

11° Bassano: 1.145

12° Albinoleffe: 1.098

13° Gubbio: 1.053

14° Mestre: 1.003

15° Feralpisalò: 801

16° Sudtirol: 743

17° Santarcangelo: 482

18° Renate: 401

GIRONE C

1° Catania: 10.243 spettatori

2° Lecce: 8.750

3° Catanzaro: 4.718

4° Trapani: 3.910

5° Reggina: 2.898

6° Siracusa: 2.399

7° Matera: 2.027

8° Monopoli: 1961

9° Cosenza: 1.782

10° Fidelis Andria: 1.744

11° Casertana: 1.445

12° Francavilla: 1.215

13° Rende: 1.061

14° Sicula Leonzio: 963

15° Bisceglie: 864

16° Paganese: 767

17° Juve Stabia: 726

18° Akragas: 413

19° Fondi: 179

DATI GENERALI

Nell’ultimo periodo i dati generali di quasi tutte le squadre sugli spettatori presenti negli stadi, vedono una leggera flessione, come sempre il girone più seguito è il C con 457.556 presenze totali e una media-gara di 2.542, segue con ampio distacco il raggruppamento B con 345.650 spettatori e una media a partita di 2.147; ultimo il girone A con sole 325.434 unità. Vedremo se il prossimo fine settimana il pubblico negli stadi di serie C aumenterà, visto che molti tifosi saranno liberi da impegni lavorativi e potrebbe essere l’occasione giusta anche per andare allo stadio per molte famiglie.



PROSSIMO TURNO

Nell’ultimo week-end di dicembre torna in campo la serie C, che giocherà anche durante le feste natalizie e questa è la vera novità per questa stagione, da ricordare che poi ci sarà una lunga pausa di ben due settimane, con il campionato di terza serie che riprenderà il terzo fine settimana di Gennaio, precisamente il 19 gennaio con l’anticipo Carrarese-Alessandria.

Nel girone A le gare del 21^turno vedranno la capolista Livorno impegnato nel match casalingo contro il Prato, grande match al Franchi di Siena dove si sfideranno seconda contro terza, questo match ci dirà chi tra Siena e Pisa rimarrà in scia ai labronici; la Viterbese di Sottili ospiterà l’Arzachena, mentre la Giana Erminio in splendida forma andrà a far visita all’Arezzo, altri match interessanti Olbia-Gavorrano e Monza-Pistoiese, poi tutti gli altri con l’Alessandria che osserverà il turno di riposo.

Nel girone B la capolista Padova giocherà a Fano, mentre la sorpresa Renate se la vedrà tra le mura amiche contro il FeralpiSalò, la Sambenedettese di Capuano ospiterà la Fermana, altri match interessanti Reggiana-Triestina e Mestre Albinoleffe, riposeranno Teramo e Vicenza.

Per concludere il girone C dove c’è grande attesa per Trapani-Lecce, una grande occasione di riscatto per gli uomini di Calori che accusano un distacco di ben 8 punti, ne potrebbe approfittare il Catania di Lucarelli che ospiterà la Casertana, Andria-Siracusa, Matera-Sicula Leonzio e Catanzaro-Reggina le altre gare di alta classifica, la Juve Stabia osserverà il turno di riposo.