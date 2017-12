Video interviste, highlights, risultati e classifica 21ª giornata serie C girone A

I risultati della 21ª giornata serie C girone A, giocata sabato 30 dicembre, sono stati abbastanza scontati, con la vittoria delle squadre tecnicamente più forti e la sconfitta delle ultime in classifica. Il Livorno consolida il suo primato mentre il Pisa non è riuscito ad acciuffare la seconda posizione pareggiando a Siena. La Viterbese ha sconfitto di misura l’Arzachena e si è portata a pari punti con il Siena in seconda posizione mentre il Pisa è quarto con un punto in meno.

Risultati 21ª giornata serie C girone A

I risultati 21ª giornata serie C girone A si sono conclusi con le ultime due partite delle ore 18:30 Pontedera-Lucchese e Livorno-Prato, terminate rispettivamente 3-2 e 2-0 e tutte le altre gare si sono giocate alle 14:30. Il campionato osserverà una pausa per riprendere con la 22ª giornata, che si giocherà tra il 19 e il 22 gennaio 2018. La partita con più gol è stata Olbia-Gavorrano, vinta dai sardi all’89º minuto dopo il pareggio del Gavorrano 60 secondi prima. Altra gara intensa Arezzo-Giana Erminio, con i primi due gol siglati dall’Arezzo al secondo e al quinto minuto del primo tempo, la rimonta fino al pareggio degli ospiti e il poker firmato a cinque minuti dello scadere che porta i toscani a piazzarsi tranquillamente in zona play-off. Il Monza ha rifilato un rotondo 3-1 alla Pistoiese, appaiandosi a quota 30 con l’Olbia. Tra le ultime in classifica l’unica vittoriosa è stata il Cuneo, che ha sconfitto di misura il Piacenza, una squadra sempre più in crisi e vicino al baratro, come la Pro, sconfitta di misura in casa dalla Carrarese. Molto scialba e priva gol la gara valida per la conquista del secondo posto tra Robur Siena e Pisa; un paio di guizzi da ambo le parti terminati sul legno sono state le uniche emozioni del match ed i nerazzurri non sono riusciti a scavalcare i senesi scivolando in quarta posizione grazie alla vittoria della Viterbese.

Arezzo – Giana Erminio : 4 – 2

Cuneo – Piacenza : 1 – 0

Monza – Pistoiese : 3 – 1

Olbia – Gavorrano : 4 – 3

Pro Piacenza – Carrarese : 0 – 1

Siena – Pisa : 0 : 0

Viterbese – Arzachena : 1 – 0

Livorno – Prato : 2 – 0

Pontedera – Lucchese : 3 – 2

Classifica 21ª giornata serie C girone A

Ecco la nuova classifica arrivati alla 21ª giornata serie C girone A, che vede qualche cambiamento rispetto alla settimana scorsa.

Livorno : 49

Siena : 37

Viterbese : 37

Pisa : 36

Olbia : 30

Monza : 30

Giana Erminio : 29

Carrarese : 28

Arezzo : 27

Pistoiese : 26

Lucchese : 24

Alessandria : 24

Arzachena : 24

Pontedera : 24

Piacenza : 23

Pro Piacenza : 21

Cuneo : 20

Gavorrano : 13

Prato : 11

Highlights Robur Siena-Pisa 0-0

Highlights Robur Siena-Pisa 0-0, dal canale YouTube Robur Siena TV.

Interviste Arezzo-Giana Erminio 4-2

Interviste Arezzo-Giana Erminio 4-2, dal canale YouTube Arezzo Notizie.

Interviste Cuneo-Piacenza 1-0

Interviste Cuneo-Piacenza 1-0, dal canale YouTube Ideawebtv.

Highlights Monza-Pistoiese 3-1

Highlights Monza-Pistoiese 3-1, dal canale YouTube TVL.

Interviste Pro Piacenza-Carrarese 0-1

Interviste Pro Piacenza-Carrarese 0-1, dal canale YouTube Stadio Sound.