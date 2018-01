La Pistoiese vince il derby contro l’Arezzo soffrendo, tre punti d’oro e ottavo posto!

La Pistoiese vince soffrendo e non poco il derby contro l’Arezzo, ma alla fine gli orange superano gli amaranto per 1-0, decide un bel gol di testa di Paolo Regoli imbeccato da una punizione perfetta di Zullo, poi ci pensa Zaccagno a proteggere il prezioso vantaggio; buona la prova anche dell’Arezzo di Pavanel che avrebbe meritato il pareggio, soprattutto nel finale la spinta degli aretini è stata importante.

VITTORIA PER LA PISTOIESE IMPORTANTE! BEL BALZO IN CLASSIFICA PER LA SQUADRA DI INDIANI

La Pistoiese è stata brava a passare in vantaggio in un momento del primo tempo, in cui la partita era bloccata sullo 0-0 e non c’erano state occasioni da gol, poi soprattutto gli ultimi 15 minuti ha sofferto, ma ha retto anche grazie al ritorno di capitan Priola, andato benissimo al ritorno dal lungo infortunio. Adesso la Pistoiese tocca quota 29 punti e conquista l’ottavo posto provvisorio, superando proprio l’Arezzo e con il sesto posto che dista solo un punto; classifica molto corta dal quinto posto in giù, quindi tutto è ancora possibile.

La prossima gara vedrà la Pistoiese impegnata allo stadio Garilli contro la bestia nera Pro Piacenza, domenica 28 gennaio alle ore 14.30 altro test difficile da superare per la squadra di Indiani, che dovrà migliorare il proprio rendimento esterno, per mantenere questa ottima posizione in classifica.

AREZZO RIVOLUZIONATO MA BEN MESSO IN CAMPO NONOSTANTE LA SCONFITTA

L’Arezzo esce a testa alta dal Melani di Pistoia, nonostante la rivoluzione di Gennaio dove nel calciomercato gli amaranto hanno cambiato pelle, nel derby contro la Pistoiese ha disputato una buona gara, con tutti i nuovi arrivati che si sono subito ben distinti nella squadra di Pavanel. Penalizzazioni che probabilmente potranno arrivare a parte, la squadra vista oggi può lottare tranquillamente ad un posto play-off fino alla fine.