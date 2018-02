I Taurina Bros e la Carrarese insieme per “Un cuore un mondo”

Il duo rap carrarese Taurina Bros, composto da Dario Genovesi e Lorenzo Maggiani, si è fatto promotore di un’iniziativa encomiabile, decidendo di comporre un singolo, dal titolo “Gialloazzurri” dedicato alla Carrarese Calcio e ai suoi tifosi e di devolvere in beneficenza tutti i proventi derivanti dalla vendita dei CD contenenti il brano. Più precisamente, i Taurina Bros doneranno il ricavato dell’iniziativa all’associazione ONLUS “Un cuore un mondo”, legata all’Ospedale Pediatrico Apuano (O.P.A.), il cui obiettivo è quello di aiutare i bambini nati con problemi di cuore. Il media partner del progetto è Radio Nostalgia e Lorenzo e Dario saranno sostenuti anche da una serie di partner commerciali della Carrarese, che si occuperanno, come punti di rivendita, di distribuire il CD, dal prezzo di € 5,00. Nel dettaglio, l’acquisto sarà possibile ogni domenica, in occasione delle gare casalinghe, allo Stadio Dei Marmi – 4 Olimpionici Azzurri, e in 4 punti vendita autorizzati nella zona di Massa-Carrara: “Giacomo Creation”, Via Cristoforo Colombo 9, Marina di Carrara; Pedrini Sport, Via Covetta 19, Avenza; Ferramenta Genovesi, via Gino Menconi 66, Avenza; Barbiere da Tovani, via Giuseppe Ulivi 4, Carrara. Il brano inedito verrà inoltre utilizzato come accompagnamento all’ingresso in campo dei giocatori per il riscaldamento pre gara.

A sostegno dei Taurina Bros nella produzione del singolo è intervenuto il produttore e arrangiatore Marco Zangirolami, che ha lavorato con diversi artisti di successo del panorama musicale italiano, tra cui Fabri Fibra, Ghali, e Fedez&J-Ax. “Il progetto è nato quasi per gioco”, raccontano Dario e Lorenzo a Riserva Indie, il programma in onda su Contatto Radio Popolare Network dedicato al mondo Indie. “Siamo andati a Milano e abbiamo pensato di dedicare un brano alla società della Carrarese e alla città nella quale siamo nati e cresciuti, per poi coinvolgere la squadra. Tornati a Carrara, abbiamo fatto ascoltare il singolo al responsabile marketing della Carrarese, a cui è piaciuto molto il pezzo, e abbiamo trovato l’accordo.” Scherza poi il presentatore del programma, facendo riferimento al momento di forma della squadra di Baldini: “Chissà che il vostro pezzo non sia la spinta decisiva per portare la Carrarese in Serie B!”

Nel petto un cuore gialloazzurro c’è: è la frase che risuona maggiormente nel testo della canzone, nonché la chiave per capire le intenzioni del duo carrarese e il significato del testo del loro pezzo: cercare di comunicare le sensazioni che un tifoso prova andando allo stadio per sostenere la squadra della propria città, far capire il vero sostenitore sente la propria fede venire dal cuore e che uno degli obiettivi del calcio è anche quello di suscitare emozioni. Ma non solo: il cuore a cui i Taurina Bros fanno riferimento è soprattutto quello che può spingere la gente comune a compiere piccoli gesti per dare un contributo a chi deve affrontare quotidianamente sfide difficili, come i bambini dell’Ospedale Pediatrico Apuano e le loro famiglie. Usiamo il nostro cuore per aiutare altri cuori: questo è il messaggio più importante. “Gialloazzurri” rappresenta allora un’opportunità per offrire questo contributo, per trovare nell’unione di sport, musica e solidarietà un dono importante da regalare a chi aspira a una vita degna.