Serie C: Albinoleffe, pericolo play-out dopo l’ottava giornata di ritorno

Serie C. L’Albinoleffe oggi non ha giocato, riposo forzato a causa della radiazione del Modena ma han giocato le altre , l’ottava di ritorno del campionato di serie C, e stasera la classifica dice che da inizio stagione l’Albinoleffe è nel punto piu’ basso. Superata dal Mestre ora a 34, e raggiunta dalla Fermana ferma come la Celeste a 31, ma solo con + 4 punti sulla zona play-out.

Nel prossimo turno contro il Pordenone, l’Albinoleffe non può sbagliare perchè con un successo rientrerebbe in zona spareggi-promozione, ma con una sconfitta, e sono già troppe nel ritorno, rischierebbe di venire agganciato dalla zona play-out. Ecco perchè la partita di sabato prossimo rappresenta un bivio fondamentale per la stagione Celeste. L’Albinoleffe deve ritrovare se stessa e mettere a segno una vittoria per rilanciarsi verso la zona spareggi promozione. Sarebbe sconcertante arrivare ad un certo punto al secondo posto e poi cadere in zona play-out. Nonostante le squadre del girone siano forti e che lo stesso è equilibratissimo, l’Albinoleffe ha sempre dimostrato di saper tenere testa a tutti, almeno sino a tre settimane fa. Nella fase decisiva della stagione ogni passo falso può rivelarsi letale con il rischio di ritrovarsi in posizioni non certo consone a garantire serenità ai bergamaschi.