Andrea Sottil non è più l’allenatore del Livorno, anzi sì. Una storia che ricorda quella di Cristiano Lucarelli che alla guida del Catania non più di qualche settimana fa aveva vissuto una situazione simile. Il tecnico piemontese aveva dato le proprie dimissioni da tecnico della squadra amaranto nella mattina di Venerdì dopo che il suo Livorno nel pomeriggio di Sabato era clamorosamente andato ko in casa contro il Cuneo, una sconfitta che non ha permesso ai labronici di rispondere al sorpasso in testa alla graduatoria del Girone A da parte della Robur Siena.

Il tecnico ci ha tenuto a spiegare in conferenza stampa, le ragioni delle sue dimissioni poi ritirate: “abbiamo affrontato un momento estremamente negativo, siamo stati molto criticati e dopo la sconfitta di Sabato non ho più retto ma ci tengo a precisare che non l’ho fatto per abbandonare la nave ma per dare una scossa al gruppo“. Lo stesso gruppo che qualche ora più tardi lo ha convinto a fare dietrofront “dopo l’esonero sono stato contattato dai ragazzi, li ho voluti incontrare da uomo a uomo e mi hanno dato un grosso segnale, faccio ritorno in panchina con la stessa carica che avevo quando ho iniziato quest’avventura, adesso dobbiamo pensare a finire bene la stagione“.

Finire bene la stagione e magari riprendere a lottare per la promozione diretta con i cugini del Siena, per farlo sarà fondamentale già la partita di Sabato che il Livorno giocherà sul Comunale di Gorgonzola contro la Giana Erminio, aspettando poi il risultato del posticipo che allo Stadio Artemio Franchi di Siena vedrà opposta la capolista bianconera alla Viterbese in piena zona Play Off. Tutto questo aspettando gli ultimi due match del mese di Marzo quando il Livorno prima affronterà in casa il Siena in data 20 Marzo, poi, una settimana più tardi, farà visita alla Viterbese, sarà probabilmente lì che si deciderà il campionato della squadra di Sottil.