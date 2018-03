Serie C: Albinoleffe, fondamentale vincere a Pordenone

Sabato l’Albinoleffe torna in campo a Pordenone, nella nona di ritorno del campionato di Serie C. Una partita fondamentale per la Celeste che deve dare una svolta al rendimento attuale per cercare i risalire la classifica e non farsi avvicinare dalla zona play-out.

L’inizio del girone di ritorno, anche a causa di assenze e infortuni, ha fatto scivolare l’Albinoleffe dal secondo al 11° posto in compagnia della Fermana, a soli + 4 dai play-out. La classifica è cortissima e risalire le posizioni non è impossibile a patto però di ritrovare quella continuità di inizio campionato. Sbancare Pordenone sarebbe un colpaccio visto il valore della squadra friulana, che, tuttavia, nel girone di nel ritorno non ha avuto un rendimento meglio dei bergamaschi. Bisogna considerare inoltre che, dopo Pordenone, ci sarà un trittico di gare abbordabili, contro Ravenna, Fermana e Teramo, prime delle ultime cinque proibitive, contro le migliori della classifica.

Per quanto riguarda la formazione dei Celesti, a Pordenone, mancheranno ancora Scrosta e Bonfiglio e i portieri lungodegenti Cortinovis e Chiriac. In dubbio ci sono anche Kouko, Gonzi e Agnello. Chi scenderà in campo dovrà cercare di dare il massimo. Servono la quantità di Giorgione e la qualità di Sbaffo in mezzo al campo, oltre che ritrovare la via della rete sotto porta.