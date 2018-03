Serie C, il programma della 30a giornata del girone C. Turno infrasettimanale per la serie C. Nel girone meridionale si riparte con il duello tra Lecce e Catania. I pugliesi sono a + 7, ma con una partita in più. I giallorossi di Liverani, dopo il successo esterno di Cosenza, sono attesi domani al posticipo contro l‘Andria. Un derby sempre molto sentito, con gli azzurri impelagati nella lotta per non retrocedere. Il Catania sarà di scena oggi a Bisceglie. Una trasferta tutt’altro che facile per i rossazzurri. I siciliani non vincono fuori casa dal 4 febbraio, mentre i pugliesi sono a caccia di preziosi punti per la zona playoff. Due punti sotto il Catania c’è il Trapani. I granata giocheranno in trasferta contro il disperato Akragas. Gli agrigentini, ultimi a 11 punti, aspettano solo di giocare i playout e di conoscere il proprio futuro societario.

Dopo quattro sconfitte consecutive il Catanzaro cerca il riscatto contro la Virtus Francavilla. Calabresi con soli tre punti di vantaggio sulla zona caldissima della classifica. Tra salvezza e playoff lo scontro tra Paganese e Siracusa. Campani in serie positiva da tre giornate, ma ancora in piena zona playout. Il Siracusa non vince da un mese e sembra che i siciliani comincino già a pensare ai playoff. Gli azzurri hanno un rassicurante +7 sull’undicesima e vedono già gli spareggi all’orizzonte.

Serie C, gol e spettacolo in Juve Stabia-Matera?

Serie C, match interessante a Castellamare di Stabia. Potrebbe essere proprio una gran bella partita. Juve Stabia-Matera promette di essere un match molto interessante. I campani sono il quarto miglior attacco del campionato e vengono da una serie di quattro risultati utili consecutivi. 10 punti nelle ultime 4 giornate anche per il Matera. Due squadre che navigano in piena zona playoff e potrebbero affrontarsi a viso aperto, senza troppi assilli di classifica.

Anche Sicula Leonzio-Rende potrebbe essere un match senza troppe ansie da classifica. I siciliani hanno un buon +8 sulla zona playout, mentre i calabresi vedono l’obiettivo playoff ad un tiro di schioppo. Nella giornata di domani, oltre a Lecce-Andria, ci sono altri due match da disputare. Il Fondi cerca punti salvezza in casa contro un Cosenza in crisi di risultati. I calabresi non vincono dal 21 gennaio scorso, 2-1 in casa al Matera. Chiuderà il programma della 30a giornata del girone C della serie C il match tra Reggina e Casertana. Calabresi che hanno un solo punto di vantaggio sulla zona playout. I campani, viceversa, sono ad una sola lunghezza dalla zona playoff. Anche il campionato di Serie C lancia il suo sprint finale. Il duello Lecce-Catania, con il Trapani terzo incomodo, continua.

Serie C-Girone C, 30a giornata:

21 marzo ore 14:30 – Akragas-Trapani

21 marzo ore 14:30 – Catanzaro- Francavilla

21 marzo ore 14:30 – Paganese-Siracusa

21 marzo ore 14:30 – Leonzio-Rende

21 marzo ore 18:30 – Bisceglie-Catania

21 marzo ore 18.30 – Juve Stabia-Matera

22 marzo ore 14:30 – Fondi-Cosenza

22 marzo ore 20:30 – Lecce-Andria

22 marzo ore 20:30 – Reggina-Casertana