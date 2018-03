Serie C, girone C: i posticipi e la classifica

Con gli ultimi posticipi della giornata di ieri si è conclusa la 31^ giornata di Serie C, Girone C.

Le calabresi incassano i tre punti mentre finisce a parità il match Lecce-Fidelis Andria.

Racing Fondi-Cosenza 0-1 – La partita inizia alle 14:30 ed è subito show. E’ un primo tempo ricco d’azione. Il Cosenza ha fretta e già al quinto minuto è vicina al goal. Ci prova Mungo ma non ci riesce. Al nono è ancora il Cosenza a far paura. Ramos accompagna il pallone in porta ma il goal è annullato per fuori gioco.

Mancano 15 minuti alla fine del primo tempo e l’occasione arriva per il Fondi. Viene assegnato il rigore alla squadra padrona di casa ma la possibilità del vantaggio viene sprecata. Sul dischetto c è Lazzari ma Saracco è più bravo di lui e para.

A inizio ripresa, il Cosenza realizza il vantaggio ad opera di Perez che, appena entrato in campo, lascia subito il segno. La squadra calabrese porta così a casa i suoi tre punti che consolidano il suo nono posto in classifica. Di certo questi punti avrebbero fatto più comodo al Fondi che rimane basso in classifica con soli 26 punti. Sotto di lui solo l’Akragas.

Reggina – Casertana 2-1 – Lo scenario notturno del posticipo delle ore 20:30 contribuisce a rendere suggestivo l’ “Oreste Granillo” e la vittoria della Reggina. Importante ma anche sofferta.

Il primo goal amaranto arriva con Laezza e insieme a questo anche le contestazioni. La palla spinta con un colpo di testa potrebbe non aver attraversato del tutto la linea di porta. Il Sign. Pierantonio Perotti assegna il goal ma la Casertana protesta. Sul finire del primo tempo arriva il pareggio. De Vena non si fa scappare l’assist perfetto di Carriero e con un tiro al volo centra la porta.

Nel corso della ripresa la Reggina chiude la partita. L’azione parte da un calcio di punizione e Bianchino lo trasforma in goal.

La Casertana deve così interrompere la serie dei risultati positivi mentre la Reggina salta a 32 punti.

Lecce – Fidelis Andria 2-2 – Parte spedito il Lecce che viene però bloccato da una Fidelis Andria cinica e spietata.

Sono passati venti minuti dal fischio d’inizio e il Lecce da il meglio di sé. Inizia al 21′ Di Piazza e continua al 29′ Mancosu. A questo punto la difesa si fa più forte ma Tiritiello lascia tutti a bocca aperta. Il giocatore sembra calcolare il colpo di testa che si prende gioco del portiere leccese ed è goal al 32′.

Il secondo tempo viene sfruttato dalla Fidelis per bloccare la squadra giallorossa. Taurino al 53′ suggella il pareggio. Buonissima la prestazione della Fidelis Andria che tuttavia poco danneggia il Lecce, re della classifica.

CLASSIFICA – Lecce 64

Trapani 57

Catania 57

Juve Stabia 46

Siracusa 46

Matera 44

Rende 43

Monopoli 42

Cosenza 40

Sicula Leonzio 38

Bisceglie 37

Virtus Francavilla 36

Casertana 36

Reggina 32

Catanzaro 32

Fidelis Andria 28

Paganese 28

Racing Fondi 26

Akragas 11

I PROSSIMI APPUNTAMENTI – La 32^ giornata di campionato si giocherà domenica 25 Marzo.

Alle 14:30 si sfideranno Casertana-Lecce; Catania-Paganese; Fidelis Andria-Sicula Leonzio; Rende-Trapani.

Delle 16:30 è il fischio d’inizio per Virtus Francavilla-Juve Stabia e Monopoli-Catanzaro.

Le ultime partite, previste per le 18:30, sono Cosenza-Akragas e Matera-Bisceglie.

Il posticipo del lunedì 26 marzo vedrà il Siracusa affrontare la Reggina, fischio d’inizio ore 20:30.