Caos nel Girone A di Serie C dove il Livorno di Aldo Spinelli in seguito alla sconfitta subita Sabato pomeriggio in casa della Pro Piacenza ha esonerato il tecnico Andrea Sottil che già due settimane fa era stato al centro di un caso avendo presentato le proprie dimissioni poi ritirate grazie all’intervento dei calciatori. Calciatori stessi che sembra però adesso possano farci ben poco perchè l’effetto esonero Sottil porterà alle dimissioni del direttore sportivo Mauro Facci e del direttore generale Nicola Pecini. A rischio anche la posizione di Igor Protti, club manager che si è preso qualche ora per decidere il proprio futuro.

La rivoluzione in atto porterà al ritorno di Elio Signorelli come direttore sportivo, il dirigente campano farà ritorno al Livorno dopo la breve e poco fortunata parentesi della scorsa stagione con il Mantova. In panchina ci sarà Luciano Foschi che nella scorsa stagione ha condotto il Renate agli spareggi Play Off nel Girone A di Lega Pro, anche per il tecnico laziale sarà un ritorno in amaranto dopo che era stato chiamato a fare il secondo di Domenico Di Carlo a sua volta subentrato a Davide Nicola nella stagione 2013-14, stagione in cui il Livorno retrocedette dal campionato di Serie A al campionato di Serie B.

La tifoseria livornese nel frattempo insorge, l’atteggiamento del presidente, già più volte criticato dai supporter amaranto, non è affatto piaciuto ancora meno se si pensa che il Livorno entra nella settimana che potrebbe decidere tutta la sua stagione dal momento che domani Martedì 20 Marzo ci sarà l’importantissima sfida interna al Siena che potrebbe voler dire sorpasso in vetta alla classifica degli amaranto o fuga dei bianconeri, e Sabato sera si andrà al Rocchi per sfidare la Viterbese che grazie al successo interno maturato a danno dell’Arezzo è riuscita ad agganciare il Pisa in terza posizione.