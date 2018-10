Fano-Monza, la prima di Brocchi con i brianzoli. 9.a giornata del Girone B di Serie C. Alle 14.30 nelle Marche debutta il Monza di Cristian Brocchi. L’ex allenatore di Milan e Brescia debutta oggi sulla panchina del Monza targato Berlusconi-Galliani. 2 punti in cinque partite dell’era Fininvest è stato un bilancio troppo magro, tanto da far decidere l’esonero del tecnico Zaffaroni. L’avversario dei brianzoli sarà il Fano, altra squadra piuttosto in difficoltà. I marchigiani hanno vinto solo una partita in campionato e sono in zona play-out con i loro 7 punti. Brocchi torna in panchina dopo essere stato assistente di Fabio Capello in Cina allo Jiangsu Suning. L’ex centrocampista di Verona, Inter, Milan, Fiorentina e Lazio è al debutto assoluto da allenatore in Serie C.

Fano-Monza, le probabili formazioni. QUI FANO – I padroni di casa marchigiani schiereranno il senegalese Sarr in porta e una difesa a quattro rispettivamente posizionata da destra a sinistra con Vitturini, l’uruguaiano Sosa, l’ivoriano Konate e Setola. Lazzari, Acquadro e Tascone saranno invece i titolari nel terzetto di centrocampo, mentre Filippini sarà confermato nel ruolo di trequartista alle spalle del duo offensivo composto dall’argentino Cernaz e da Ferrante. QUI MONZA – Risponderà il Monza con Liverani tra i pali, Adorni schierato in posizione di terzino destro e Tentardini schierato in posizione di terzino sinistro, mentre Caverzasi e Negro saranno i centrali della retroguardia. A centrocampo si muoveranno invece nella zona centrale Guidetti e Galli, mentre la fascia destra sarà affidata a Giudici e Iocolano sarà invece l’esterno laterale mancino. In attacco mancherà Cori, espulso nell’ultimo match interno dei brianzoli contro il Teramo. Al suo posto ci sarà il brasiliano Jefferson a giocare nel tandem offensivo al fianco di Tommaso Ceccarelli. Arbitrerà il signor Chindemi di Viterbo.

Fano-Monza, info diretta tv e streaming

Fano-Monza, come seguire il match in tv e streaming. Come tutto le partite della Serie C 2018/2019 anche Fano-Monza potrà essere seguita su Eleven Sports. Il calcio d’inizio del match è previsto per le 14:30 e non è prevista la diretta televisiva né su RaiSport e né su Sportitalia. Le due squadre non si affrontano in match ufficiali dalla stagione 2012/2013. Nell’allora Lega Pro ci fu un pareggio per 0-0 nelle Marche e un pirotecnico 7-3 per il Monza al ritorno al Brianteo. Non solo Fano-Monza, ecco le altre partite di giornata del Girone B della Serie C: Feralpisalò-Gubbio, Pordenone-Fermana, Renate-Triestina, Rimini-Sudtirol, Teramo-Ravenna, Vis Pesaro-Imolese, Giana-Albinoleffe, Vicenza-Virtus Verona.