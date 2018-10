Monza-Teramo, i brianzoli alla ricerca della vittoria perduta. I tre punti mancano dal 26 settembre, cioè da prima che cominciasse l’era Fininvest al Monza. Fino all’avvento della coppia Berlusconi-Galliani i biancorossi avevano vinto tre partite su tre nel Girone B della Serie C. Da allora due pareggi e due sconfitte, con la vetta della classifica lontana ora 4 punti. Il Monza ci riprova oggi tra le mura amiche del Brianteo contro il Teramo. Gli abruzzesi hanno vinto la settimana scorsa della stagione contro l’AJ Fano e avranno la mente un po’ più leggera. In casa Monza si avverte un po’ di tensione. Un altro risultato negativo potrebbe mettere a serio rischio la posizione del tecnico Zaffaroni. Per l’eventuale sostituzione c’è già pronto Cristian Brocchi, vecchio pallino di Berlusconi al Milan. Monza-Teramo è in programma oggi alle 14:30.

Monza-Teramo, le probabili formazioni. I padroni di casa schiereranno Liverani in porta, Caverzasi sull’out di destra e Tentardini sull’out di sinistra in una difesa a quattro con Negro e Riva impiegati come centrali. A centrocampo spazio a Guidetti e Palesi, mentre Barba sulla fascia destra e D’Errico sulla fascia sinistra saranno i due esterni laterali. In attacco confermata la coppia composta da Cori e da Tommaso Ceccarelli. Risponderà il Teramo con il portiere polacco Lewandowski alle spalle di una difesa a tre con Caidi, Speranza e Piacentini schierati dal primo minuto. A centrocampo i centrali saranno Spighi, Ranieri e De Grazie, mentre Fiordaliso sarà l’esterno di fascia destra e Mastrilli l’esterno di fascia sinistra. In attacco spazio a Terracino al fianco di Piccioni.

Monza-Teramo, come seguire il match in tv e in streaming

Monza-Teramo, le info per la diretta televisiva e streaming. Il match dell‘8.a giornata del Girone B della Serie C non sarà trasmesso in diretta televisiva. Dalle 14:30 Monza-Teramo potrà essere seguita su Eleven Sports, la piattaforma OTT che trasmette tutte le partite della Serie C 2018/2019. Il servizio, disponibile su smart tv, smartphone, tablet e pc, è disponibile al costo di 3,90 euro a partita. Le gare in trasferta di ogni singola squadra possono essere acquistate al costo di 23,90, mentre servono 35,90 per l’intero campionato.

Monza-Teramo, i precedenti. Le due squadre non si affrontano nel campionato di Serie C dalla stagione 2005/2006. Nell’allora Lega Pro ci fu un pareggio a Teramo per 1-1, poi al Brianteo vinse il Monza per 1-0. Non solo Monza-Teramo, ecco le altre partite in programma oggi nel Girone B di Serie C: Aj Fano-Samb, Albinoleffe-Vis Pesaro, Fermana-Vicenza, Gubbio-Sudtirol, Pordenone-Renate, Ravenna-Feralpisalò, Imolese-Rimini, V.Verona-Giana Erminio.