Reggina-Virtus Francavilla, punti salvezza in palio a Vibo Valentia. Si chiude oggi alle ore 14:30 l’8.a giornata del Girone C della Serie C. Sul neutro di Vivo Valentia in campo Reggina e Virtus Francavilla. Si gioca insolitamente di lunedì e al Luigi Razza, perché il Granillo continua ad essere interessato dall’opera di sostituzione dei bulloni della tribuna coperta. I calabresi vogliono continuare la loro striscia positiva, visto che vengono da una vittoria e un pareggio nelle ultime due partite contro Siracusa e Potenza. Anche la Virtus Francavilla vive un momento discretamente positivo, avendo vinto l’ultimo match in trasferta contro il Matera. In classifica la Reggina precede la Virtus Francavilla di un punto, 7 contro 6. Entrambe le squadre sono ai confini della zona pericolante della classifica del Girone C della Serie C.

Reggina-Virtus Francavilla, le probabili formazioni. Questi i probabili schieramenti delle due squadre oggi al Luigi Razza di Vibo Valentia, REGGINA (4-3-3): Confente; Kirwan, Conson, Solini, Mastrippolito; Franchini, Petermann, Solini; Sandomenico, Tulissi, Ungaro. All. Cevoli. VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-1-2): Turrin; Sirri, Mengoni, Pino; Albertin, Folorunsho, Vrdoliak, Martinez; Partiplo, Anastasi, Sarao.

Reggina-Virtus Francavilla, come vedere il match in tv e streaming

Reggina-Virtus Francavilla, le info su diretta televisiva e streaming. La partita di oggi, calcio d’inizio alle 14:30, non avrà copertura televisiva né sulla Rai e né su Sportitalia. Tuttavia sarà visibile sulla piattaforma Eleven Sports che in pay per view consente la visione su qualsiasi piattaforma connessa ad internet: smart tv, smartphone e tablet. Il singolo evento è disponibile al costo di 3,90. Si possono comunque sottoscrivere (per chi non l’avesse già fatto) dei pacchetti al costo di 23,90 per tutte le trasferte di una singola squadra o 35,90 per l’intero campionato.

Reggina-Virtus Francavilla, i precedenti. Le due squadre si sono affrontate anche nella passata stagione nel Girone C della Serie C. Il 30 settembre 2017 la sfida sul campo della Virtus si è conclusa in parità, per 1-1. Al ritorno, l’11 febbraio 2018 a Reggio Calabria, è arrivato un altro pareggio per 0-0. Le due squadre torneranno in campo il prossimo weekend. La Virtus Francavilla ospiterà il Rende, impegno casalingo anche per la Reggina contro la Juve Stabia. Da vedere se questo match potrà essere disputato regolarmente al Granillo o se gli amaranto saranno costretti a giocare ancora lontano da Reggio Calabria.