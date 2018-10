Con i due posticipi andati in scena nella serata di ieri tra Arezzo e Pontedera e tra Gozzano e Lucchese, si è parzialmente chiusa la sesta giornata nel raggruppamento A del campionato di Serie C. Una giornata dove l’attesa era tutta riversata nel big match di Massa dove si affrontavano Carrarese e Novara, le attese non sono state tradite! Turno importante anche per le squadre in fondo alla classifica.

Caccavallo-Tavano, la Carrarese va

Pur sotto di un gol tra le mura amiche contro il favorito Novara, la Carrarese riesce a reagire portando a casa tre punti importantissimi nella corsa al 1^ posto. Piacenza beffato a 4′ dalla fine contro l’Albissola, è solo 1-1 per i bianco rossi che si trovano superati in seconda posizione da un’altra squadra toscana: l’Arezzo che nel posticipo supera 2-0 il Pontedera.

Comincia a farsi vedere con insistenza in zona Play Off la Pro Vercelli che non più di una settimana fa aveva inflitto un secco 3-1 alla capolista Carrarese, i piemontesi violano di misura il campo della Pro Patria. Bene pure il Pisa che mette nei guai la Pistoiese vincendo per 2-0 il derby. Pareggite acuta quella della Lucchese che contro il Gozzano non va oltre l’1-1.

Nei fondali della classifica secondo successo per l’Arzachena che al Biagio Cirina supera la Juventus U23, nel doppio confronto Piemonte-Sardegna chi piange invece è l’Olbia sconfitta per 1-0 dal Cuneo che ottiene così il primo successo in campionato. E’ Gliozzi a evitare la sconfitta alla Robur Siena sul campo dell’Alessandria, bianco neri ancora senza successi in questo torneo.

Prossimo turno: Carrarese a Piacenza

Il big match del 7^ turno è senz’altro quello che vedrà opposta la Carrarese al Piacenza allo Stadio Garilli, ovviamente interessata al risultato finale sarà l’Arezzo impegnata in trasferta contro la Juventus U23. Pro Vercelli verso il rinvio del match contro il Virtus Entella. Trasferta estremamente insidiosa per la Pro Piacenza attesa allo Stadio Arena Garibaldi dal Pisa che in caso di vittoria andrebbe a scavalcare la compagine rossonera.

Alessandria e Lucchese, entrambe in zona Play Off, attese dal confronto con le sarde: piemontesi a Olbia, i toscani ospiteranno l’Arzachena. Tra le interessate a questi due match c’è il Novara che al Piola riceve la Pro Patria. Per la coda della classifica Albissola-Pistoiese e Robur Siena-Cuneo sono due sfide da seguire con attenzione. Il Gozzano sarà di scena a Pontedera.