Si è disputata nella giornata di ieri l’ottava giornata di campionato nel raggruppamento B di Serie C. Di fatto l’unico girone nel quale non troviamo più da qualche settimana rinvii continui di partite e pertanto si ha una classifica un pò più omogenea rispetto al Girone A e al Girone C dove le gare posticipate di Virtus Entella e Viterbese stanno di fatto rendendo la classifica sempre meno veritiera.

Pordenone, rimonta e allungo

Il Pordenone rimane imbattuto e grazie al 2-1 interno sul Renate allunga sul Vicenza sconfitto per 0-2 dalla Fermana ora prima inseguitrice della capolista anche perchè il Sud Tirol non approfitta del ko biancorosso non andando oltre lo 0-0 contro il Gubbio. Sale in classifica l’Imolese che batte il Rimini per 3-1 e mette di fatto in una situazione pericolosissima i bianco rossi.

Monza, ora è crisi

Da possibile candidata alla promozione diretta a squadra che non sa più vincere il passo è breve, è quello che sta accadendo al Monza sconfitto ieri in casa per 0-1 dal Teramo. Esonero per Zaffaroni, arriva Brocchi. Il Ravenna riprende la Feralpi Salò sul pareggio, idem la Triestina che al Rocco conserva l’imbattibilità casalinga concludendo 1-1 contro la Ternana.

Giana, un tris per uscire dalla zona calda

Detto di un Rimini che si sta complicando la vita, nella zona calda della graduatoria si segnala l’importante successo della Giana Erminio a danno della Virtus Vecomp Verona per 3-0, lombardi che in questo momento sarebbero salvi. Situazione al limite del disperato per l’Albinoleffe messa ko in casa dalla Vis Pesaro. La Sambenedettese riprende il Fano al 78′.

Nono turno, c’è Pordenone-Fermana

Pordenone-Fermana nel prossimo turno è un match che può già dire molto sulla vetta della classifica perchè un successo nero verde vorrebbe dire fuga, il Vicenza proverà a riscattare la sconfitta di Fermo in casa contro la Virtus Vecomp Verona mentre Sud Tirol e Imolese attualmente appaiate ai bianco rossi hanno impegni più delicati rispettivamente a Rimini e Pesaro.

Per la Triestina impegno sul campo del Renate, il Ravenna è di scena a Teramo. Brocchi inizia la sua avventura al Monza dalla trasferta contro il Fano, per la Feralpi Salò match interno da non sottovalutare contro il Gubbio. Match complicatissimo per la Sambenedettese attesa dalla impegnativa trasferta di Terni. Chiude il quadro la sfida salvezza tra Giana Erminio e Albinoleffe.