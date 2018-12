Catania-Cavese, chi passerà un buon Natale? 18.a giornata del Girone C del campionato di Serie C 2018/2019. Alle ore 14.30, allo stadio Massimino, scendono in campo il Catania di Sottil e la Cavese di Modica. I rossazzurri siciliani sono quinti in classifica con 28 punti (a meno 11 dalla capolista Juve Stabia), mentre i campani di punti ne hanno 19. Il Catania arriva al match di oggi reduce dallo scialbo pareggio per 0-0 nel derby con la Sicula Leonzio. Nell’ultimo turno di campionato anche la Cavese ha pareggiato, 1-1 interno con il Monopoli. Il Catania in casa ha vinto 5 delle 6 partite disputate, perdendo solo con il Catanzaro. La Cavese in trasferta è reduce da tre risultati utili consecutivi e non perde dal 3 novembre scorso, 1-3 sul campo del Siracusa.

Catania-Cavese, le probabili formazioni. QUI CATANIA – Sottil vara il tridente con Barisic, Marotta e Manneh in attacco. Lodi torna dal 1′ come regista con Biagianti e Rizzo ai lati. Questi i probabili undici di partenza del Catania (4-3-3): Pisseri; Calapai, Aya, Silvestri, Ciancio; Biagianti, Lodi, G. Rizzo; Barisic, Marotta, Manneh. QUI CAVESE – Formazione speculare per gli ospiti, con il tridente offensivo formato da Rosafio-Sciamanna-Fella. Questi i probabili undici di partenza della Cavese (4-3-3): Vono; Lia, Silvestri, Manetta, Palomeque; Migliorini, Tumbarello, Favasuli; Rosafio, Sciamanna, Fella. Arbitrerà il match il signor Zufferli della Sezione di Udine.

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA DI CATANIA-CAVESE

Catania-Cavese, come seguire il match in tv e streaming

Catania-Cavese, info tv e streaming. Anche il match di oggi potrà essere seguito su Eleven Sports. La piattaforma OTT che trasmette su internet tutta la Serie C 2018/2019, compresa la Coppa Italia di categoria. Per Catania-Cavese niente diretta televisiva in chiaro, né sulla Rai e né su Sportitalia. Questi gli altri match in programma oggi della 18.a giornata del Girone C della Serie C: Juve Stabia-Matera, Paganese-Trapani, Rende-Viterbese, Potenza-Casertana, Catanzaro-Siracusa, Monopoli-Rieti, Reggina-Vibonese e Bisceglie-Virtus Francavilla.

Catania-Cavese, gli impegni delle due formazioni fino a fine anno. Le due squadre poi torneranno in campo nel turno di Santo Stefano. Il Catania sarà di scena sul campo del Rieti, mentre la Cavese ospiterà il Bisceglie. I rossazzurri siciliani chiuderanno il 2018 affrontando in casa il Bisceglie, mentre i campani saranno di scena sul proprio campo nel derby con la Casertana. Poi rompete le righe per tutti e ritorno in campo previsto per il 20 gennaio 2019.