Catania-Monopoli, chi brinda alla fine dell’anno? 19.a giornata del Girone C del campionato di Serie C 2018/2019. Alle ore 16.30, allo stadio Massimino di Catania, scendono in campo i padroni di casa di Sottil e il Monopoli di Scienza. Due squadre che vivono un buon momento di forma. I siciliani sono terzi in classifica con 34 punti, a meno 9 della capolista Juve Stabia. I pugliesi di punti ne hanno 29 e sono in piena zona play-off. Il Catania arriva al match di oggi reduce dalla vittoria esterna per 1-0 sul campo del Rieti. Nell’ultimo turno di campionato il Monopoli ha pareggiato per 1-1 sul campo del Siracusa. Il Catania in casa ha vinto 6 partite sulle 7 disputate fino ad ora, perdendo con il Catanzaro lo scorso 11 novembre. Il Monopoli fuori casa non perde dallo scorso ottobre.

Catania-Monopoli, le probabili formazioni. QUI CATANIA – I siciliani devono fare i conti coi problemi fisici di Silvestri: se confermati i problemi alla caviglia, al suo posto giocherà in difesa Esposito. Questi i probabili undici di partenza del Catania (4-3-3): Pisseri; Calapai, Aya, Esposito Ciancio; Biagianti, Lodi, Rizzo; Manneh, Curiale, Marotta. QUI MONOPOLI – Probabile lo schieramento dal 1′ di Ferrara, Rota, Zampa e Mangni, con Sounas pronto a rientrare nel cuore del centrocampo. Questi i probabili undici di partenza del Monopoli (3-5-2): Pissardo; Ferrara, De Franco, Mercadante; Rota, Scoppa, Sounas, Zampa, Donnarumma; Mangni, Gerardi.

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI CATANIA-MONOPOLI

Catania-Monopoli, come seguire il match in tv e streaming

Catania-Monopoli, info tv e streaming. Il match potrà essere seguito in diretta su Eleven Sports. La piattaforma OTT che trasmette in streaming tutta la Serie C 2018/2019, compresa la Coppa Italia di categoria. Per la partita non è prevista la diretta televisiva in chiaro, né su Raisport+ e né su Sportitalia. Non solo Catania-Monopoli, questi gli altri match in programma per l’ultimo turno del 2018 del Girone C della Serie C: Juve Stabia-Siracusa, Potenza-Catanzaro, Reggina-Trapani, Rende-Paganese, Rieti-Matera, Sicula Leonzio-Viterbese, Vibonese-Bisceglie e Cavese-Casertana.

Catania-Monopoli, i precedenti. Le due squadre si sono già affrontate già nel girone di andata, a Monopoli lo scorso 23 ottobre il match si concluse sul punteggio di 0-0. L’ultima vittoria del Catania sul campo dei biancoverdi pugliesi risale al 23 settembre 2015, quando gli etnei si imposero per 2-1. Nello scorso campionato Catania-Monopoli terminò 1-0 per i siciliani, con gol decisivo di Curiale nel primo tempo.