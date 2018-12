Tavano-Caccavallo meglio di Mbappé-Neymar e Messi-Suarez. Tandem da 25 gol e la Carrarese vola

Anche la Serie C sa offrire calcio spettacolo e, a volte, anche fuori dal mondo delle grandi squadre e dei grandi campioni, si registrano record impressionanti. E’ il caso della Carrarese che, attualmente in vetta nel Girone A, vanta un doppio primato: quello di miglior attacco d’Italia, con ben 39 reti segnate in 14 partite, e quello del miglior tandem d’Europa, grazie ai 25 gol segnati dalla coppia Tavano-Caccavallo. La produzione offensiva della squadra toscana è incredibile: in Italia, neanche la Juve di CR7 è riuscita a fare meglio (31 gol in 14 partite) mentre, nello scenario europeo, solo PSG, Manchester City, e Borussia Dortmund hanno una media realizzativa superiore. Numeri che hanno permesso alla truppa di Silvio Baldini di ovviare a una difesa facilmente perforabile e di mantenere comunque la miglior differenza reti del girone (+19 il dato preciso). D’altronde, quando nella lista dei convocati compaiono nomi di ex bomber di Serie A insieme a quelli di giovani molto interessanti, come Piscopo, Biasci e Bentivegna, è lecito attendersi certi risultati. E’ altrettanto vero che il clima che si respira sotto le Apuane e la perfetta coesione che si è creata negli ultimi due anni tra società, squadra e tifosi costituiscono elementi fondamentali perché i giocatori possano esprimersi al meglio. La Carrarese scende in campo quasi spensieratamente, pienamente cosciente delle proprie capacità e della propria forza, e, come rivelato dalle ultime prestazioni, giocando quasi “a memoria”. “Vogliamo la promozione”, cantano i tifosi ogni domenica. E con un attacco da sogno, sognare costa ancora meno.