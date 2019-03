Catanzaro-Catania, scontro al vertice. 30.a giornata del Girone C del campionato di Serie C 2018/2019. Alle ore 14.30, allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro, scenderanno in campo i padroni di casa di Gaetano Auteri e il Catania di Walter Novellino. Le due squadre hanno gli stessi punti in classifica, 51, ma i calabresi hanno giocato una partita in meno rispetto ai siciliani. Terzo posto a meno 11 dalla capolista Juve Stabia quindi sia per le aquile giallorosse che per gli etnei rossazzurri. Nell’ultimo turno di campionato il Catanzaro ha perso sul campo del Bisceglie per 1-0. Pareggio interno invece per il Catania, che ha impattato per 1-1 in rimonta contro il Potenza. Il Catanzaro in casa ha collezionato cinque partite di fila e ha perso solo una volta in stagione tra le mura amiche. In trasferta il Catania non vince dallo scorso 27 dicembre, 1-0 sul campo del Rieti. Da allora solo 1 punto in quattro partite lontano dal Massimino.

Catanzaro-Catania, le probabili formazioni. QUI CATANZARO – Padroni di casa calabresi in campo con l’albanese Elezaj tra i pali e una difesa a tre con Celiento, Riggio e Nicoletti titolari. A centrocampo spazio a De Risio e Maita per vie centrali, mentre Statella sarà l’esterno laterale di destra e Favalli l’esterno laterale di sinistra. Tridente offensivo con Bianchimano, Casoli e D’Ursi schierati dal primo minuto. QUI CATANIA – Marotta dopo l’ottima prova nei secondi 45 minuti contro il Potenza si candida per una maglia da titolare. Resta da capire in quale schieramento tattico. In caso di 4-3-3 verrà affiancato da Manneh e Di Piazza. In caso invece di un modulo più abbottonato, 3-5-2, soltanto uno dei due sarà il partner designato. In mezzo al campo l’assenza di Carriero per squalifica impone la presenza di Rizzo, coadiuvato da Lodi e Biagianti.

Catanzaro-Catania, come seguire il match in tv e streaming

Catanzaro-Catania, info diretta tv e streaming. Il match, con calcio d’inizio alle ore 14.30, potrà essere seguito in diretta su Eleven Sports. La piattaforma OTT che trasmette in streaming tutta la Serie C 2018/2019, compresa la Coppa Italia di categoria. Per la partita non è prevista la diretta televisiva in chiaro, né su Raisport+ e né su Sportitalia. Non solo Catanzaro-Catania, ecco gli altri match odierni della 30.a giornata del Girone C di Serie C: Paganese-Reggina, Rende-Sicula Leonzio, Siracusa-Virtus Francavilla, Trapani-Casertana, Monopoli-Bisceglie, Potenza-Rieti e Juve Stabia Cavese.

Catanzaro-Catania, i precedenti. L’ultimo confronto diretto tra le due squadre al Ceravolo è quello della passata stagione, quando i siciliani si imposero per 4-0. Il Catanzaro non batte il Catania in casa dal 2 aprile 2017, fu un 2-1 per i calabresi. Ultimo pareggio è del 21 febbraio 2016: finì 0-0.