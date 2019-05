Catania-Trapani, primo round. Secondo turno della Fase Nazionale dei Playoff Promozione del campionato di Serie C 2018/2019. Alle ore 20.30, allo stadio Massimino di Catania, scenderanno in campo i rossazzurri di Andrea Sottil e il Trapani di Vincenzo Italiano. Si tratta del match di andata, la partita di ritorno si giocherà al Provinciale di Trapani domenica 2 giugno alle ore 20.30. Per arrivare a giocarsi la chance di andare nella Finale Playoff il Catania ha eliminato prima la Reggina e poi il Potenza. Il Trapani è invece all’esordio in questi spareggi promozione, diritto conquistato arrivando al secondo posto nel Girone C di Serie C.

Catania-Trapani, le probabili formazioni. QUI CATANIA – Sottil, squalificato e sostituito in panchina dal vice Gianluca Cristaldi, sarà privo dello squalificato Curiale (uno dei tanti ex della gara). Due i ballottaggi nel 4-3-1-2 di partenza: Marchese o Baraye sulla fascia sinistra, Biagianti o Lodi in cabina di regia a centrocampo. In avanti confermato il ‘triangolo’ composto da Sarno, Marotta e Di Piazza. QUI TRAPANI – In casa granata il tecnico Vincenzo Italiano dovrà fare i conti con la pesante assenza di capitan Pagliarulo, leader del sodalizio trapanese nonché perno della retroguardia. Al posto dell’esperto difensore foggiano potrebbe giocare al centro della difesa, in coppia con Scognamillo, uno fra Taugordeau o Joao Silva, con il francese favorito sul portoghese. In mediana, spazio ad Aloi, Toscano e Corapi; mentre il tridente offensivo dovrebbe essere composto da Ferretti, Evacuo e Tulli. Non convocati Dambros e Golfo. (Fonte:calciocatania.com).

Catania-Trapani, come seguire il match in diretta tv e streaming

Catania-Trapani, info tv e streaming. Il match, con inizio alle ore 20.30, potrà essere seguito in streaming su Eleven Sports. La piattaforma OTT che trasmette su internet tutti i match dei tre gironi di Serie C e in più anche la Coppa Italia di categoria. Il match del Massimino non potrà essere seguito in diretta televisiva, in chiaro, né su Sportitalia e né su Raisport+. Le due squadre si sono già affrontate due volte in stagione. Il 16 ottobre 2018 vittoria interna per il Catania, con il risultato di 3-1. Al ritorno, a Trapani, vittoria per 1-0 dei padroni di casa. Si giocano oggi altri match di andata del primo turno della Fase Nazionale per i Play-off Promozione in Serie B: Arezzo-Pisa (ore 20.30), Feralpisalò-Triestina (20.30) e Imolese-Piacenza (20.30).