Cuneo-Lucchese, playout Serie C: streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi 25 maggio

Oggi pomeriggio alle ore 14.30 allo stadio Fratelli Paschiero match di ritorno dei playout Cuneo-Lucchese valido per il campionato di Serie C girone A.

Cuneo-Lucchese, presentazione del match

La formazione piemontese dovrà recuperare il 2-0 del match di andata quando allo stadio Porta Elisa di Lucca dove i rossoneri si sono imposti grazie alle reti di Lorenzo Sorrentino e Matteo Zanini nel primo quarto d’ora di gioco.

Ai padroni di casa di Cristiano Scazzola può bastare anche la vittoria con due reti di scarto, perchè in quel caso farebbe valere il miglior piazzamento in campionato con 24 punti contro i 20 degli avversari. Ricordiamo che le due squadre stanno giocando questo spareggio salvezza perchè durante il campionato sono state penalizzate di 23 punti (Cuneo) e 25 (Lucchese) per mancato versamento di emolumenti, ritenute Irpef e contributi Inps ai propri tesserati e dipendenti.

I migliori marcatori stagionali delle due squadre sono il marocchino Hicham Kanis per il Cuneo con dieci reti, e Mattia Bortolussi per la Lucchese con otto.

In questa stagione i due confronti diretti si sono conclusi con un pareggio (1-1 con gol di De Feo e Said) nel match di andata giocato in Toscana il 7 ottobre, mentre il ritorno, posticipato al 20 febbraio invece del 3 febbraio come previsto dal calendario per una fitta nevicata caduta su Cuneo, è terminato con la vittoria della Lucchese per 1-0 (rete di Bortolussi).

La perdente della gara di oggi retrocederà direttamente in Serie D, mentre la vincente sarà attesa da un ulteriore spareggio (1 e 8 giugno) contro la vincente dell’altro spareggio Bisceglie-Paganese (girone C).

L’arbitro della gara sarà Alessandro Meleleo di Casarano (Lecce); due i precedenti con i padroni di casa con altrettante sconfitte, mentre con gli ospiti si registrano tre incroci con un pareggio e due sconfitte.

Cuneo-Lucchese, come vedere il match

Il match di playoff tra Cuneo-Lucchese sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che per questa stagione si è assicurata i diritti per le gare di Serie C. Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet.

Per assistere alle immagini ci si può abbonare alla piattaforma oppure decidere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni.