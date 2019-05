Monza-Fermana, ricomincia la corsa per la Serie B. La Serie C torna in campo per la prima fase dei play-off promozione. Allo stadio Brianteo di Monza, alle ore 18.30, scenderanno in campo i padroni di casa di Christian Brocchi e la Fermana di Flavio Destro. Le due squadre erano inserite nel Girone B della Serie C, quello che ha visto la promozione diretta in Serie B del Pordenone. Il Monza arriva al match di oggi dopo la delusione della sconfitta nella finale di ritorno della Coppa Italia di Serie C. I brianzoli in settimana sono stati sconfitti per 1-0 dalla Viterbese, gol decisivo nel recupero di Atanasov e trofeo ai laziali. Anche la Fermana ha chiuso la stagione regolare con una sconfitta: 1-3 casalingo con la Sambenedettese. In caso di pareggio al 90′ passa la squadra meglio classificata, cioè il Monza.

Monza-Fermana, le probabili formazioni. QUI MONZA – Brocchi cambierà qualcosa rispetto a Viterbo, in porta torna sicuramente Guarna mentre sulla corsia sinistra vedremo Anastasio o Tentardini, con Lepore e Eros De Santis che si giocano il posto a destra. A centrocampo ci sarà sempre Galli in cabina di regia; D’Errico potrebbe scalare sulla mezzala (in competizione con Lora e Palazzi) per lasciare il posto a Chiricò sulla trequarti, occhio a Palladino che è arruolabile ma dovrebbe partire dalla panchina, con Andrea Brighenti e Ettore Marchi ancora favoriti. QUI FERMANA – Flavio Destro punta sul 3-5-2 con Scrosta, Comotto e Soprano a protezione di Marcantognini; Maloku e Sarzi Puttini (favorito su Sperotto) sono i due esterni a centrocampo, in mezzo invece Misin e Giandonato dovrebbero accompagnare la regia di Lamine Fofana che tornerà titolare. Malcore contende un posto da attaccante a Zerbo e Lupoli, che sono in vantaggio. (Fonte: IlSussidiario.net).

Monza-Fermana, come seguire il match in streaming e tv

Monza-Fermana, info streaming e diretta televisiva. Il match, con calcio d’inizio alle ore 18.30, potrà essere seguito in diretta su Eleven Sports. La piattaforma OTT che trasmette in streaming tutta la Serie C 2018/2019, compresa la Coppa Italia di categoria. Niente diretta televisiva in chiaro: né su Raisport+ e né su Sportitalia. Le due squadre si sono già affrontate in stagione con doppio successo del Monza: fuori casa per 1-0 e al Brianteo per 3-0. La squadra vincente affronterà nel turno successivo la vincente del match tra Sudtirol e Sambenedettese.