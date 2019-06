Pisa-Arezzo, playoff Serie C: streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi 2 giugno

Questa sera alle ore 20.30 allo stadio comunale “Arena Garibaldi” (tutto esaurito) si giocherà Pisa-Arezzo match valido per i playoff del secondo turno Nazionale Serie C.

Pisa-Arezzo, presentazione del match

Nella gara di andata importante vittoria del Pisa che espugnando Arezzo per 3-2 ha ipotecato il passaggio del turno, basti pensare che per qualificarsi, gli uomini di Luca D’Angelo, potranno perdere anche con un gol di scarto, perchè in quel caso avrebbero la meglio grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare dove i padroni di casa si sono classificati terzi con 69 punti, mentre gli ospiti quarti con 64. Dunque la squadra di Alessandro Dal Canto dovrà cercare l’impresa non solo di vincere, ma farlo con due gol di scarto e non dovranno sbagliare nulla in tutti i novanta minuti.

I precedenti giocati tra le due squadra all’Arena Garibaldi sono in tutto 26 dove i nerazzurri conducono nettamente con 13 vittorie contro le 3 degli amaranto, completano il quadro 10 pareggi. In questa stagione la gara, giocata alla 3.a giornata (25 settembre), è terminata a reti bianche, l’ultima vittoria dell’Arezzo è avvenuta la stagione scorsa per 3-2, mentre l’ultimo successo del Pisa nella stagione 2015-16 (Lega Pro) per 2-0.

L’arbitro della gara sarà Giovanni Ayroldi di Molfetta che sarà assistito da Salvatore Marco Di Benedetto di Barletta e Leonardo De Palma di Foggia. Quarto Uomo Alessandro Meleleo di Casarano. Il fischietto pugliese ha diretto per tre volte i nerazzurri con un bilancio di una vittoria e due pareggi, mentre con gli amaranto due incroci con un successo e un pareggio.

Chi si qualificherà questa sera incontrerà (9 e 16 giugno) la vincente di Triestina-Feralpi Salò (andata 1-1 a Salò) per una delle due finali che mette in palio la promozione nel campionato di Serie B.

Pisa-Arezzo, probabili formazioni

Pisa (4-3-1-2): Gori; Lisi, Benedetti, De Vitis, Birindelli; Di Quinzio, Gucher, Marin; Minesso; Pesenti, Moscardelli. All. D’Angelo

Arezzo (4-3-1-2): Pelagotti; Sala, Pinto, Pelagatti, Luciani; Serrotti, Foglia, Buglio; Belloni; Rolando, Brunori. All. Dal Canto

Pisa-Arezzo come vedere il match

Il match Pisa-Arezzo, calcio d’inizio ore 20.30, sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che per questa stagione si è assicurata i diritti per le gare di Serie C. Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet.

Per assistere alle immagini ci si può abbonare alla piattaforma oppure decidere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni.