Triestina-Pisa: streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi 9 giugno

Oggi pomeriggio alle ore 18.30 allo stadio Nereo Rocco di Trieste scenderanno in campo Triestina-Pisa per la finale di ritorno di playoff dove la vincente sarà promossa in Serie B.

Presentazione match Triestina-Pisa

Nel match giocato mercoledì scorso in terra toscana il risultato è stato di 2-2 con gli alabardati due volte in vantaggio con Costantino e Formiconi ma sempre raggiunti dai nerazzurri prima con Moscardelli e poi Marconi.

La partita di oggi si annuncia equilibratissima vista il pareggio dell’andata e la posta in palio; ricordiamo che se al 90′ minuto il risultato dovesse essere ancora di parità si giocherebbero i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. Non valgono doppio i gol in trasferta.

Si prospetta il pubblico delle grandi occasioni con la capienza dello stadio portata per l’occasione a 25 mila posti dove molto probabilmente ci sarà il tutto esaurito, con 5 la presenza anche di 4 mila tifosi ospiti. Dunque numeri altissimi il campionato di Serie C.

Sono sette i precedenti giocati a Trieste tra le due squadre che vedono in vantaggio i padroni di casa per quattro vittorie ad una contornati da due pareggi; complessivamente sono state realizzate 14 reti (9-5 per i giuliani).

Di seguito il dettaglio dei match:

1984/85 (B) Triestina-Pisa 0-0

1986/87 (B) Triestina-Pisa 0-0

1989/90 (B) Triestina-Pisa 2-2

1996/97 (C2) Triestina-Pisa 3-1

2001/02 (C1) Triestina-Pisa 3-1

2007/08 (B) Triestina-Pisa 0-1

2008/09 (B) Triestina-Pisa 1-0

L’arbitro designato per questa delicata sfida di ritorno è Simone Sozza della sezione di Seregno (Monza e Brianza) che sarà coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Perrotti di Campobasso ed Antonio Vono di Soverato (Catanzaro). Quarto uomo Daniele Paterna di Teramo. Il fischietto lombardo con i padroni di casa vanta due incroci con altrettanti pareggi, mentre con gli ospiti sono tre le direzioni con una vittoria, un pareggio e una sconfitta.

Triestina-Pisa, probabili formazioni

Triestina (4-4-2): Offredi; Frascatore, Lambrughi, Codromaz, Formiconi; Procaccio, Steffè, Coletti, Petrella; Granoche, Costantino. All. Pavanel

Pisa (4-3-1-2): Gori; Liotti, Benedetti, De Vitis, Birindelli; Di Quinzio, Gucher, Verna; Minesso; Masucci, Pesenti. All. D’Angelo

Triestina-Pisa dove vedere il match

La finale di ritorno di playoff tra Triestina-Pisa con calcio d’inizio alle ore 18.30, sarà visibile in chiaro su Rai Sport (canale 227 del decoder Sky e 57 del digitale terrestre), ma ci sarà la possibilità di guardare l’incontro anche in streaming su Rai Play.

Il match sarà trasmesso anche in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che per questa stagione si è assicurata i diritti per le gare di Serie C. Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet.

Per assistere alle immagini ci si può abbonare alla piattaforma oppure decidere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni.