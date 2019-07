Calcio, Serie C: la probabile composizione dei tre gironi

Ieri il Consiglio Federale della FIGC ha ufficializzato le squadre riammesse nel campionato di Serie C 2019-20, ovvero Virtus Vecomp Verona, Fano e Paganese e le due ripescate Modena e Reggio Audace (ex Reggiana), escludendo definitivamente Lucchese, Albissola, Siracusa, Arzachena e Foggia con le prime tre che non hanno presentato la domanda di iscrizione per motivi economici, mentre le ultime due le hanno presentate ma incomplete, inoltre il Venezia non parteciperà al terzo campionato Nazionale poichè ha preso il posto del Palermo che con tutta probabili ripartirà dalla Serie D. Sono stati escluse dal ripescaggio Bisceglie e Cerignola.

In questo momento sono 59 le squadre che prenderanno parte al terzo campionato Nazionale e molto probabilmente rimarranno tali a meno che non si decide di iscriverne una sessantesima per formare tre gironi da 20 squadre, altrimenti se verranno ufficializzate le 59 formazioni, un girone (presumibilmente quello C) sarà da 19. Per la compilazione dei raggruppamenti quasi sicuramente si andrà verso la conferma del criterio geografico dello scorso anno, ovvero Nord-Ovest, Nord-Est e Centro-Sud. Ricordiamo che il varo dei calendari ci sarà giovedì 25 luglio.

Serie C, i possibili gironi

GIRONE A: Alessandria, Arezzo, Carrarese, Como, Gozzano, Juventus U23, Lecco, Modena, Monza, Novara, Olbia, Pergolettese, Piacenza, Pianese, Pistoiese, Pontedera, Pro Patria, Pro Vercelli, Reggio Audace, Robur Siena.

Girone B: Albinoleffe, Alma Juventus Fano, Arzignano Valchiampo, Carpi, Cesena, Feralpisalò, Fermana, Giana Erminio, Gubbio, Imolese, Padova, Ravenna, Renate, Rimini, Sambenedettese, SudTirol, Triestina, Vicenza Virtus, Vis Pesaro, Virtus Verona.

GIRONE C: Avellino, Bari, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, Monopoli, Paganese, Picerno, Potenza, Reggina, Rende, Rieti, Sicula Leonzio, Teramo, Ternana, Virtus Francavilla, Viterbese, Vibonese.