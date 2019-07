Serie C: rivoluzione playoff dalla prossima stagione? Una fake news

A poco più di un mese e mezzo dall’inizio della nuova stagione, la nuova Serie C scalda i motori e si prepara alla compilazione del calendario che avverrà il prossimo 25 luglio.

Proprio in questi giorni, era rimbalzata in rete, in numerosi siti specializzati, la notizia di una drastica riduzione del numero delle squadre che parteciperanno alla disputa dei playoff promozione per la Serie B, con un ritorno al passato, prontamente smentito dal numero uno della Lega Pro, Ghirelli.

Mentre va delineandosi una Serie C 2019-20 di alto profilo, con squadre come Avellino, Cesena. Modena, il ritorno del Bari dopo una stagione in D, e ancora Triestina, Catania, Siena, solo per citare le più famose, la FIGC promuove e conferma la formula-spettacolo che ha permesso quest’anno a Pisa e Trapani di salire in B.

La nostra Lega non ha alcuna intenzione di modificare un format rivelatosi assolutamente vincente, appassionante e che lo rende incerto fino all’ultima giornata – ha affermato Ghirelli in una nota stampa.

Infatti tutte le squadre classificatesi dalla seconda alla decima posizione di ciascun girone accedono alla griglia dei playoff di serie C, dando origine a un complesso e articolato calendario post-season che coinvolge 28 società, e che si svolge come un campionato a sè tra la metà di maggio e la metà di giugno.

Il regolamento è naturalmente volto a tutelare sportivamente le squadre classificatesi nei primissimi posti delle rispettive classifiche, permettendogli di entrare in scena alle battute finali del torneo, mentre le altre si danno battaglia con gare di sola andata svoltesi in casa della miglior qualificata durante la regular season.

La formula sarà confermata in toto anche per il 2019-2020.

Non ci sarebbe alcuna ragione per cambiare uno spettacolo che solo lo scorso campionato ci ha regalato tanta qualità e più di 300.000 spettatori, ha aggiunto Ghirelli.