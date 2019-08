Avellino-Catania, si ricomincia. 1.a giornata del campionato di Serie C 2019/2020. Domenica 25 agosto, ore 15, scenderanno in campo l’Avellino di Giovanni Ignoffo e il Catania di Giuseppe Camplone. Si gioca allo stadio Partenio-Lombardi del capoluogo irpino. Le due squadre sono inserite nel Girone C, che vede 20 squadre al via. La prima classificata andrà direttamente in Serie B, le squadre piazzate dal secondo al decimo posto parteciperanno ai playoff-promozione. In coda l’ultima classificata retrocederà direttamente in Serie D, la penultima e la terzultima giocheranno i playout per evitare la retrocessione. L’Avellino torna a disputare il campionato di Serie C dopo 5 campionati di Serie B e uno di Serie D, in seguito alla fine dell’era Tacccone. Il Catania si appresta a cominciare il suo quinto campionato consecutivo in Serie C.

Avellino-Catania, l’avvicinamento delle due squadre. QUI AVELLINO – I lupi sono ancora un cantiere aperto. Il diesse Di Somma sta continuando a lavorare senza sosta sul mercato. I biancoverdi, per l’ennesimo anno, hanno avuto un’estate travagliata e la squadra è ancora incompleta in diversi reparti. Tutto ciò non ha vietato a Ignoffo di eliminare il Bari nella Coppa Italia di Serie C, qualificandosi per il tabellone ad eliminazione diretta. QUI CATANIA – Pietro Lo Monaco, amministratore delegato del Catania, ha presentato così la stagione dei rossazzurri:”Ci auguriamo di vivere una stagione ad alti livelli come le ultime due, per cercare di conquistare la Serie B. Mercato? Abbiamo un organico ormai completo, mentre sul fronte delle uscite qualcuno andrà in prestito a mettere minuti sulle gambe per fare esperienza”.

Avellino-Catania, come seguire il match in tv e streaming

Avellino-Catania, info tv e streaming. I diritti televisivi della competizione appartengono a Eleven Sports, che trasmetterà in streaming su internet le partite dei tre gironi di Serie C, attraverso l’app o il sito su smartphone, tablet, computer e smart tv: l’intera offerta della piattaforma costa 4,99 euro per il singolo mese di contenuti e 49,99 euro all’anno per dodici mesi di contenuti. Per il match non è prevista la diretta in chiaro né su Raisport e né su Sportitalia. Il Girone C della Serie C verrà inaugurato sabato 24 agosto da Rieti-Ternana, calcio d’inizio alle ore 20.45.

Avellino-Catania non si gioca dalla stagione 2014/2015, si trattava di Serie B. Precisamente dal 1° novembre 2014, quando i lupi di imposero per 1-0: decisivo un rigore di Castaldo. Il Catania non vince al Partenio-Lombardi dal maggio 1999. Si giocava l’allora Lega Pro e i rossazzurri siciliani vinsero per 2-1.