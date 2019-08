Bendtner Reggina, la pazza idea del presidente Gallo

Nicklas Bendtner alla Reggina, sogno d’una notte di mezza estate o concreta occasione da sfruttare? Il vulcanico presidente amaranto Luca Gallo vuole portare in riva allo Stretto l’attaccante danese. Lo ha confessato nel corso della serata di presentazione della squadra, a Piazza Duomo a Reggio Calabria: “L’attaccante? È straniero, ci vuole ancora qualche giorno“. Il 31enne di Copenaghen, cresciuto nell’Arsenal, milita attualmente nei norvegesi del Rosenborg, con cui è legato con un contratto in scadenza a dicembre 2019. Il legame però non è di quelli forti, anzi: non è convocato da Aprile per via della sua condotta indisciplinata nonostante sia il più pagato della rosa. Su Instagram, dove è molto attivo, sembra intento a godersi il periodo di ferie forzato con varie vacanze, tra cui anche qualche giorno trascorso proprio in Italia. Insomma, le basi per una eventuale partenza ci sono tutte.

Profilo internazionale per la Reggina

Nel suo lunghissimo curriculum, il gigante di Copenaghen vanta 65 presenze nelle competizioni europee e ben 81 gettoni con la maglia della Nazionale danese. Inoltre, è gia stato in Italia: nel 2012-2013 ha indossato infatti la maglia bianconera della Juventus vincendo tra l’altro anche lo scudetto, senza tuttavia lasciare il segno in campo (11 presenze, 0 reti). Attaccante forte di testa, abile nel gioco spalle alla porta e capace di fare reparto da solo: sembra avere tutte le carte in regola per far fare il definitivo salto di qualità alla squadra allenata da Mimmo Toscano.

Reggina Bendtner: qual è l’ostacolo?

Il problema non è tanto di natura economica ma di stimoli: nella stagione degli Europei di calcio il danese non sembrerebbe propenso ad affrontare la discesa in terza serie (ha già giocato in Championship inglese – l’equivalente della nostra serie cadetta). In tal senso, i suoi agenti stanno provando a piazzarlo altrove con la Reggina resta alla finestra. È fondamentale capire la volontà del giocatore: se interessato del progetto può risultare decisivo, altrimenti rischia di essere un peso per tutto il gruppo. Nonostante si tratti di una trattativa a dir poco complicata il D.s. Taibi lavora per piazzare un colpo per infiammare una piazza ambiziosa come quella calabrese.