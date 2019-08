Calcio, Serie C: il programma e gli orari della 1.a giornata

Il prossimo weekend partirà il campionato di Serie C che quest’anno vedrà il ritorno di alcune piazze importanti che lo scorso campionato navigavano in Serie D come Avellino, Bari, Cesena, Como, Modena e Reggio Audace e sicuramente ci sarà da divertirsi, senza dimenticare club come Catania, Triestina, Robur Siena, Piacenza e Casertana che hanno tutte le carte in regola per lottare per la promozione nella serie cadetta.

In questo torneo 2019-20 ci saranno tre anticipi al sabato (uno per girone alle ore 20.45) e un posticipo al lunedì (ore 20.45), mentre tutte le altre gare si giocheranno la domenica alle ore 15 e 17.30 tranne eventualmente alcune variazioni come già succederà in questa prima giornata. I turni infrasettimanali si disputeranno mercoledì alle ore 18.30 e 20.45, invece le squadre che saranno impegnate il lunedì potranno ovviamente giocare il giovedì sera.

Nella prima giornata ci sono subito match molto interessanti, il primo dei quali sarà sicuramente Avellino-Catania, vecchia classica da Serie A (anni ’80); intriganti anche i derby tra Carpi-Cesena, Novara-Juventus U23 e Pro Patria-Monza, ma di sicuro interesse anche Modena-L.R.Vicenza e Reggio Audace-Feralpisalò.

Serie C, il programma della 1.a giornata

GIRONE A



ALESSANDRIA – GOZZANO: Domenica Ore 17.30

AREZZO – LECCO: Domenica Ore 17.30

COMO – PERGOLETTESE Domenica Ore 17.30

GIANA ERMINIO – RENATE: Domenica Ore 17.30

NOVARA – JUVENTUS U23: Lunedì Ore 20.45

PISTOIESE – ALBINOLEFFE: Domenica Ore 15.00

PONTEDERA – CARRARESE: Sabato Ore 20.45

PRO PATRIA – MONZA: Domenica Ore 17.30

PRO VERCELLI – PIANESE: Domenica Ore 15.00

ROBUR SIENA – OLBIA: Domenica Ore 15.00

GIRONE B

A.J. FANO – SAMBENEDETTESE: Domenica Ore 17.30

ARZIGNANO V. – PIACENZA: Domenica Ore 15.00

CARPI – CESENA: Domenica Ore 15.00

FERMANA – RAVENNA: Domenica Ore 17.30

MODENA – L.R. VICENZA: Domenica Ore 17.30

REGGIO AUDACE – FERALPISALÒ: Sabato Ore 20.45

RIMINI – IMOLESE: Domenica Ore 17.30

TRIESTINA – GUBBIO: Domenica Ore 15.00

VIRTUSVECOMP VERONA – PADOVA: Domenica Ore 17.30

VIS PESARO – SUDTIROL: Domenica Ore 15.00

GIRONE C

AVELLINO – CATANIA: Domenica Ore 15.00

CATANZARO – TERAMO: Domenica Ore 16.30

CAVESE – PICERNO: Domenica Ore 20.45

MONOPOLI – VIBONESE: Domenica Ore 18.30

POTENZA – CASERTANA: Domenica Ore 17.30

RENDE – BISCEGLIE: Domenica Ore 17.30

RIETI – TERNANA: Sabato Ore 20.45

SICULA LEONZIO – BARI: Domenica Ore 17.30

VIRTUS FRANCAVILLA – REGGINA: Domenica Ore 16.30

VITERBESE CASTRENSE – PAGANESE: Domenica Ore 18.30