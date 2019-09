Arezzo-Juventus U23, mercoledì da recupero. Recupero della 2.a giornata del Girone A della Serie C 2019/2020. Alle ore 20.30 scenderanno in campo l‘Arezzo e la Juventus U23. I ragazzi di Daniele Di Donato e quelli di Fabio Pecchia giocheranno allo stadio Città di Arezzo. Le due squadre non hanno cominciato al meglio la stagione, anzi. L‘Arezzo ha 4 punti in classifica, frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle tre partite giocate. Peggio ha fatto la Juventus U23, che ha 1 solo punto in classifica. I bianconeri hanno ottenuto un pareggio nell’ultima giornata disputata, in casa contro la Pro Patria. L’Arezzo ha vinto l’unica gara interna disputata fino ad ora, piegando 3-1 il Lecco all’esordio in campionato. La Juventus U23 non vince fuori casa dallo scorso campionato, 2-1 sul campo del Gozzano. Questo è stato anche l’ultimo successo dei bianconeri in partite ufficiali.

Arezzo-Juventus U23, come seguire il match in tv e streaming

Arezzo-Juventus U23, info tv e streaming. I diritti televisivi della competizione appartengono a Eleven Sports, che trasmetterà in streaming su internet le partite dei tre gironi di Serie C, attraverso l’app o il sito su smartphone, tablet, computer e smart tv: l’intera offerta della piattaforma costa 4,99 euro per il singolo mese di contenuti e 49,99 euro all’anno per dodici mesi di contenuti. Per il match non è prevista la diretta in chiaro né su Raisport e né su Sportitalia. Le due squadre si sono incrociate nella passata stagione, terminato 1-1 il match giocato in Toscana. Nel prossimo weekend la Juventus U23 giocherà in casa contro il Pontedera, sempre in casa l‘Arezzo ospiterà l’Albinoleffe.