Bari-Reggina 1-1 (Video Highlights): nel posticipo della 4.a giornata pareggio tra pugliesi e calabresi

E’ terminata con pareggio per 1-1 il posticipo della quarta giornata tra Bari-Reggina in match molto combattuta e molto maschia. Ad andare in vantaggio sono stati i calabresi al 7′ con Corazza, il quale da azione di calcio d’angolo batteva da pochi passi Frattali. Nella ripresa al 63′ sempre da corner, un’uscita a vuoto di Guarna permetteva a Sabbione di realizzare il gol del pareggio anche se gli amaranto hanno protestato per una possibile carica sul portiere.

Highlights del match

Bari-Reggina, presentazione del match

La gara odierna, andata in scena anche negli anni passati in Serie A e Serie B, promette grande spettacolo con le due squadre che vorranno essere protagoniste fino in fondo per cercare di raggiungere la serie cadetta che entrambe le tifoserie meriterebbero per la grande passione che mostrano anche nelle stagioni difficili. Ricordiamo che i tifosi di Bari e Reggina sono gemellate da oltre trent’anni.

Il Bari del tecnico Giovanni Cornacchini, confermatissimo dopo la cavalcata trionfale in Serie D della scorsa stagione, in queste primi tre incontri di campionato ha ottenuto due vittorie in trasferta contro Sicula Leonzio (2-0) e Rieti (2-1), ma è scivolato contro la Viterbese Castrense (3-1) nel debutto casalingo alla seconda giornata.

La Reggina del mister Domenico Toscano, tornato in Calabria dopo l’esperienza da giocatore degli amaranto (dal 1993 al 1997), ha iniziato il torneo prima con il pareggio per 1-1 sul campo della Virtus Francavilla, poi ha inanellato due super vittorie al Granillo: prima 5-1 alla Cavese e poi 3-0 al Bisceglie facendo divertire i tifosi accorsi allo stadio per questo nuovo corso.

Sono 19 i precedenti giocati al San Nicola che vedono dieci vittorie dei padroni di casa, cinque degli ospiti e quattro pareggi; l’ultima gara tra le due squadra si è giocata nella stagione 2013-14 (Serie B) con vittoria amaranto per 1-0; la particolarità è che la squadra pugliese non segna ai suoi avversari odierni da ben 362 minuti.

L’arbitro dell’incontro sarà Luca Zufferli della sezione di Udine, coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Di Giacinto di Teramo e Guido Basile di Chieti.

Bari-Reggina, formazioni ufficiali

BARI (4-3-1-2): Frattali; Sabbione, Di Cesare, Perrotta; Kupisz, Awua, Bianco, Scavone, Costa; Antenucci, Ferrari.

REGGINA (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Bertoncini, Rossi; Rolando, Bianchi, De Rose, Sounas, Rubin; Corazza, Reginaldo.

Bari-Reggina, diretta tv e streaming

Il match della terza giornata del campionato di Serie C girone B tra Reggio Audace-Imolese sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di campionato; la telecronaca della gara sarà a cura di Pietro Scognamiglio. Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet Per assistere alle immagini ci si può abbonare alla piattaforma oppure decidere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni.

Per chi non avrà la possibilità e vorrà essere aggiornato in tempo reale dell’andamento della gara potrà andare sui canali social ufficiali (facebook e twitter) dei due club che seguiranno l’evento live.

Il posticipo di questa sera si potrà vedere anche in chiaro sul canale Rai Sport + HD (ch 57 del digitale terrestre e 227 del decoder Sky) con collegamento a partire dalle ore 20.30.