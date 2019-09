Catanzaro-Sicula Leonzio 3-1 (Video Highlights): bella vittoria dei calabresi che si portano al primo posto in classifica

Nella quarta giornata del campionato di Serie C girone C, il Catanzaro sconfigge a domicilio la Sicula Leonzio per 3-0 confermando l’ottimo inizio di stagione. Le segnature tutte nella ripresa: al 62′ Di Livio calci una punizione molto tesa e Fischnaller di testa anticipa tutti insaccando sul secondo palo, al 70′ su azione di contropiede sempre Fischnaller entra dalla sinistra e mette al centro per Kanoute che deve solo appoggiarla in rete, infine al minuto 87 Giannone realizza su calcio di rigore procurato da Caliento che veniva atterrato da dietro. Negli ultimi secondi di gara i bianconeri accorciano le distanze con Lescano che che di testa su cross dalla destra realizzava all’incrocio dei pali.

I giallorossi con questa vittoria si portano al primo posto in classifica con dieci punti, mentre i siciliani rimangono terz’ultimi con un punto.

Highlights del match:

Catanzaro-Sicula Leonzio, presentazione del match

Oggi pomeriggio alle ore 17.30 allo stadio Nicola Ceravolo, match tra Catanzaro-Sicula Leonzio valido per la quarta giornata del campionato di Serie C girone C.

La squadra calabrese allenata dall’esperto Gaetano Auteri per la seconda stagione consecutiva, ha avuto un ottimo inizio di torneo grazie alle vittorie contro Teramo (2-1 in casa) e Monopoli (1-0 in trasferta) e il pareggio per 1-1 sul campo del Bisceglie. Dopo il terzo posto della regular season nello scorso campionato e l’eliminazione agli ottavi dei playoff, l’obiettivo dei giallorossi è quello di confermare la posizione di alta classifica per poi provare nella post season ad arrivare più lontano possibile; d’altronde al Ceravolo il campionato cadetto manca dalla stagione 2005-06 e il caldo tifo catanzarese vorrebbe ritornare ai fasti di un tempo, anche se la concorrenza è molto dura come ogni anno.

Discorso diverso per i siracusani della Sicula Leonzio partiti per fare un campionato tranquillo come gli ultimi due dove è arrivato una decimo posto (2017-18) e un tredicesimo l’anno scorso. Come allenatore è stato ingaggiato Vito Grieco che fino a maggio guidava la primavera della Pro Vercelli, salvo poi prendere la guida della prima squadra al posto dell’esonerato Gianluca Grassadonia, per l’ultimissima parte della stagione (due incontri) e i playoff (eliminazione al secondo turno). Dunque un tecnico con poco esperienza nel calcio professionistico ma che la società siciliana ha ritenuto all’altezza per portare a termine l’obiettivo stagionale. I bianconeri hanno giocato due match entrambi in casa sconfitta contro il Bari (2-0) e pareggio 2-2 contro la Paganese, la trasferta di Teramo della seconda giornata è stato invece rinviato.

I precedenti in terra calabrese sono cinque con tre vittorie dei giallorossi, una dei bianconeri e un pareggio, 22 le reti complessive (15-7 per i padroni di casa); nella scorsa stagione (24 marzo 2019) vittoria per 3-0 del Catanzaro.

Sarà il piemontese della sezione di Pinerolo Matteo Gariglio a dirigere la sfida del Ceravolo, coadiuvato dagli assistenti Massimino Mattia di Cuneo e Claudio Gualtieri di Asti.

Catanzaro-Sicula Leonzio, formazioni ufficiali

Catanzaro (3-4-3): Di Gennaro; Celiento, Riggio e Martinelli; Statella, Maita, De Risio, Casoli; Kanoute, Nicastro, Fischnaller.

Sicula Leonzio (3-5-2):Nordi, De Rossi, Parisi, Sicurella, Petta, Sosa, Ferrini, Maimone, Scardina, Palermo, Grillo.

Catanzaro-Sicula Leonzio, diretta tv e streaming

Il match della quarta giornata del campionato di Serie C girone C tra Catanzaro-Sicula Leonzio sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di campionato; la telecronaca della gara sarà a cura di Samuele Anastasio. Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet. Per assistere alle immagini ci si può abbonare alla piattaforma oppure decidere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni.

Per chi non avrà la possibilità e vorrà essere aggiornato in tempo reale dell’andamento della gara potrà andare sui canali social ufficiali (facebook e twitter) dei due club che seguiranno l’evento live.