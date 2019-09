Cavese-Avellino 2-0 (Video Highlights): agli Aquilotti il derby campano, gli irpini al terzo ko consecutivo

Nel derby campano vince la Cavese che davanti al proprio pubblico batte l’Avellino giunto alla terza sconfitta consecutiva; gli Aquilotti segnano entrambi le reti nella ripresa: al 52′ Russotto, entrato in campo un minuto prima, Bulevardi metteva in mezzo al centro dell’area, bel velo di Di Roberto e Russotto entrato in campo un minuto prima batteva di prima intenzione sbloccando la gara; il raddoppio al minuto 93 con Addessi che appoggiava facilmente in rete grazie al bel cross sul secondo palo di Russotto.

Cavese-Avellino, presentazione del match

Domenica 29 settembre alle ore 15 allo stadio Simonetta Lamberti di Cava dei Tirreni, Cavese-Avellino si affronteranno per il match valido per la settima giornata del girone C del campionato di Serie C.

Sarà un derby campo caldo in tutti i sensi visto che le entrambe le squadre stanno vivendo un periodo non molto positivo: i padroni di casa, che solamente dieci giorni fa hanno cambiato già allenatore dove dopo l’esonero di Francesco Moriero è arrivato Salvatore Campilongo, sono al quart’ultimo posto con cinque punti in piena zona playout, mentre gli ospiti sono a metà classifica con nove punti. Anche nel turno infrasettimanale le cose non sono andate bene per le formazioni dove Cavese ed Avellino sono uscite sconfitte contro Catania (4-0 in trasferta) e Virtus Francavilla (0-1 in casa), dunque domenica pomeriggio è vietato sbagliare soprattutto per gli irpini di mister Giovanni Ignoffo che dopo il ritorno immediato in Serie C dopo la promozione del maggio scorso, si pensava che l’inizio fosse migliore soprattutto grazie all’entusiamo che si era creato. Saranno 800 i tifosi irpini al seguito, in un incontro che a rischio scontri vista l’accesa rivalità tra le due tifoserie.

L’ultimo match giocato allo stadio Simonetta Lamberti è datato 30 aprile 2007 e vide il successo della Cavese per 3-1; curiosamente le due squadre il prossimo 6 novembre si incontreranno di nuovo ma in casa irpina per il match dei sedicesimi di finale di Coppa Italia.

L’arbitro della gara sarà Federico Longo di Paola (Cosenza), coadiuvato dagli assistenti Davide Stringini di Avezzano e Andrea Micaroni di Chieti.

Cavese-Avellino, formazioni ufficiali

CAVESE (4-3-3): Bisogno; Matino, Rocchi, Marzorati, Favasuli; Nunziante, Matera, Bulevardi; Di Roberto, Germinale, Sainz-Maza All. Campilongo

Avellino (5-4-1): Kucich, Polito, D’Ignazio, El Ouazni, De Rosa, Marzupio; Addessi, Stranges, Spaltro, Guadagno, Goh; Russotto. All. Ignoffo

Cavese-Avellino, diretta tv e streaming

Il match della settima giornata del torneo di Serie C girone C tra Cavese-Avellino sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di campionato. La telecronaca del derby campano sarà affidata ad Antonio Fioretto.

Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet.

Per assistere agli incontri ci si può abbonare alla piattaforma mensilmente al costo di 4.99 euro, oppure annualmente pagando 49.99 euro; altrimenti si può scegliere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni.