Cesena-Triestina 3-2 (Video Highlights): un rigore di Serao al 90′ regala tre punti ai romagnoli

Partita molto bella quella tra Cesena-Triestina vinta dai padroni di casa per 3-2: bianconeri subito in vantaggio al 7′ con Zecca con un bel tiro che batteva Matosevic sulla sua sinistra, raddoppio al 66′ con Borello che rientra verso la porta e mette il pallone sotto l’incrocio con un gran destro. Quando sembrava finita, gli alabardati riuscivano a pareggiare con due reti in due minuti: la prima al 71′ con Giorico che in tap-in appoggia in rete un tiro-cross di Scrugli, mentre due minuti più tardi il solito Granoche con un tocco sotto porta beffava Agliardi; ma i colpi di scena non erano terminati perchè al 90′ un rigore di Serao calciato con potenza e precisione dava tre punti importanti ai romagnoli.

Highlights del match

Cesena-Triestina, presentazione del match

Oggi pomeriggio alle ore 17.30 alla stadio Orogel Dino Manuzzi, Cesena-Triestina si affronteranno per il match di campionato di Serie C, valevole per la quarta giornata girone B.

I bianconeri dopo aver perso le prime due partite della stagione contro Carpi (4-1 in trasferta) e Vis Pesaro (2-1 in casa), domenica scorsa si sono sbloccati andando a vincere sul campo della Virtus Verona per 2-0 con doppietta del croato Butic, tre punti importanti che hanno permesso ai romagnoli di sbloccarsi considerato anche che il calendario non è alleato della truppa di Francesco Modesto, infatti dopo il match odierno contro gli alabardati nelle prossime due giornate gli avversari saranno Padova e Piacenza, ovvero tutte squadre favorite per la promozione nella serie cadetta.

La squadra di Massimo Pavanel dopo l’esordio vincente davanti al proprio pubblico per 2-1 sul Gubbio, ha pareggiato a reti bianche in casa della Sambenedettese e la scorsa settimana ha perso in casa contro il Piacenza per 3-1; urge quindi un cambio di passo veloce per la squadra giuliana (partita per stare ai vertici del campionato), a cominciare dalla trasferta romagnola che se vinta potrebbe lanciare la squadra alabardata visto che il calendario dei prossimi incontri sulla carta sembra abbordabile (Virtus Verona, Arignano Valchiampo e Vis Pesaro le prossime tre).

In terra romagnola sono dieci i precedenti tra le due squadre che vedono tre vittorie dei padroni di casa, due degli ospiti e tre pareggi; l’ultimo match si è giocato nella stagione 2009-10 nel campionato di Serie B (4-1 del Cesena).

L’arbitro della gara sarà Francesco Meraviglia della sezione di Pistoia, coadiuvato dagli assistenti Gabriele Nuzzi di Valdarno e Dario Garzelli di Livorno.

Cesena-Triestina, formazioni ufficiali

Cesena (3-4-2-1): Agliardi; Ricci, Brignani, Sabato; Capellini, De Feudis, Valencia, Valeri; Borello, Butic, Zecca.

Triestina (4-4-1-1): Matosevic; Formiconi, Malomo, Lambrughi, Frascatore; Gatto, Maracchi, Giorico, Mensah; Gómez, Granoche.

Cesena-Triestina, diretta tv e streaming

Il match della quarta giornata del campionato di Serie C girone B tra Cesena-Triestina sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di campionato; la telecronaca della gara sarà a cura di Andrea Voria. Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet.

Per assistere alle immagini ci si può abbonare alla piattaforma oppure decidere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni.

Per chi non avrà la possibilità e vorrà essere aggiornato in tempo reale dell’andamento della gara potrà andare sui canali social ufficiali (facebook e twitter) dei due club che seguiranno l’evento live.