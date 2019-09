Coppa Italia Serie C: il calendario del primo turno di qualificazione e dei sedicesimi di finale

Venerdì pomeriggio la Lega Pro ha ufficializzato le data della Coppa Italia 2019-20 e il programma del primo turno di qualificazione e dei sedicesimi di finale. Ricordiamo che in questa fase finale parteciperanno 40 squadre, di cui 29 ammesse di diritto e che hanno giocato nella Coppa Italia maggiore e le vincitrici degli 11 gironi della fase eliminatoria. Il primo turno di qualificazione verrà affrontato solamente da 16 squadre che poi ovviamente diventeranno 8 e che andranno a sommarsi alle altre 24, così poi si disputeranno i sedicesimi di finale con incontri di sola andata dove il fattore campo si determina attraverso il sorteggio e in caso di pareggio al 90′ si andrà ai supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore. Solamente semifinali e finale si disputeranno in match di andata e ritorno.

I sorteggi di questi primi due turni sono stati effettuati con il criterio della vicinanza geografica.

Coppa Italia Serie C, le date della manifestazione

1° turno qualificazione: 9 ottobre 2019

Sedicesimi di finale: 6 novembre 2019

Ottavi di finale: 27 novembre 2019

Quarti di finale: 11 dicembre 2019

Andata semifinali: 12 febbraio 2020

Ritorno semifinali: 12 febbraio 2020

Andata finale: 11 marzo 2020

Ritorno finale: 15 aprile 2020

Coppa Italia Serie C, 1° turno di qualificazione

1- SudTirol-Feralpisalò

2- Monza-Renate

3- Novara-Alessandria

4- Carpi-Carrarese

5- Siena-Pontedera

6- Sambenedettese-Fermana

7- Monopoli-Virtus Francavilla

8- Potenza-Rende

Coppa Italia Serie C, sedicesimi di finale

Padova-Vicenza

Triestina-Virtus Verona

Vincente Gara 1-Lecco

Vincente Gara 2-Pro Patria

Juventus U23-Vincente Gara 3

Pro Vercelli-Vincente Gara 4

Piacenza-Imolese

Ravenna-Cesena

Vincente Gara 5-Arezzo

Viterbese-Teramo

Ternana-Vincente Gara 6

Avellino-Cavese

Casertana-Vincente Girone “M” (Bisceglie/Picerno)

Catanzaro-Vincente Gara 7

Reggina-Vincente Gara 8

Catania-Sicula Leonzio