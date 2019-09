Il Padova vola in testa alla classifica in solitaria a punteggio pieno grazie alla vittoria per 1-0 sul campo del Modena; a decidere il match è stato al 35′ Castiglia che grazie ad un ottimo inserimento batteva l’estremo difensore avversario con un colpo di testa su cross da destra di Fazzi. I canarini dopo questa sconfitta rimangono in fondo alla classifica con un punto insieme a Ravenna, Fano e Virtus Verona.

Modena-Padova, presentazione del match

Questa sera alle ore 20.45 allo stadio Braglia, Modena-Padova si sfideranno per la terza giornata del girone B del campionato di Serie C.

Posticipo interessante quello tra i neopromossi canarini e i retrocessi biancoscudati con quest’ultimi che per ritrovare subito il campionato cadetto hanno scelto come allenatore Salvatore Sullo, nelle ultime dieci stagioni vice di Gian Piero Ventura e che per la prima volta ha deciso di fare il grande salto. L’inizio di stagione i veneti è stato ottimo con due vittorie in altrettanti match: all’esordio sul campo della Virtus Verona per 3-1 e domenica scorsa in casa addirittura per 6-1 sul Fano, con tutti e sei i gol segnati nel secondo tempo (tra il 55′ e l’81’), mostrando già un’ottima organizzazione e un attacco che già gira a mille. Ovviamente il Padova è una delle pretendenti alla promozione e l’inizio lascia ben sperare.

Il Modena che alla guida tecnica in questa stagione ha scelto Mauro Zironelli, nella scorsa stagione alla guida della Juventus U23, ha ottenuto solamente un punto, frutto del pareggio a reti bianche dell’esordio contro il Vicenza davanti ai suoi tifosi; domenica scorsa sconfitta beffa per 2-1 nella trasferta di Piacenza proprio sul fischio finale. I gialloblu, che nello scorso luglio sono stati ripescati dopo il secondo posto dello scorso campionato in Serie D, hanno come obiettivo la salvezza e già il match di questa sera sarà importante per muovere la classifica che ora vede i canarini ultimi con un punto insieme a Ravenna, Virtus Verona e Fano.

Sono sette i precedenti tra le due squadra che vedono i padroni di casa in vantaggio per tre vittorie contro una sola degli ospiti e due pareggi; l’unico successo patavino si è verificato proprio nell’ultimo confronto diretto giocato il 19 marzo 2017 (0-1).

L’arbitro dell’incontro sarà Daniele De Santis della sezione di Lecce che sarà coadiuvato da una coppia di assistenti orobici: Marco Ceccon della sezione di Lovere e Cosimo Cataldo di Bergamo.

Modena-Padova, probabili formazioni

Modena (3-5-2): Gagno; Politti, Zaro, Perna; Laurenti, Davì, Boscolo Papo, Duca, Mattioli; Spagnoli, Tulissi.

Padova (3-5-2): Minelli; Pelagatti, Kresic, Lovato; Rondanini, Germano, Ronaldo, Castiglia, Baraye; Santini, Mokulu.

Modena-Padova, diretta tv e streaming

Il match della terza giornata del campionato di Serie C girone B tra Modena-Padova sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di campionato. Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet.

Per assistere alle immagini ci si può abbonare alla piattaforma oppure decidere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni.

Per chi non avrà la possibilità e vorrà essere aggiornato in tempo reale dell’andamento della gara potrà andare sui canali social ufficiali (facebook e twitter) dei due club che seguiranno l’evento live.

Il posticipo di questa sera si potrà vedere anche in chiaro sul canale Rai Sport + HD (ch 57 del digitale terrestre e 227 del decoder Sky) con collegamento a partire dalle ore 20.30.