Monopoli-Catania 4-2 (Video Highlights): bella vittoria dei pugliesi con tre reti nell’ultima mezz’ora

Un grande Monopoli sconfigge davanti ai propri tifosi il Catania grazie ad una splendida ultima mezz’ora, con tre reti realizzate dopo l’autogol di Rotas che aveva portato avanti i siciliani per 2-1 al minuto 55. Con questa vittoria i pugliesi raggiungono proprio gli avversari odierni a nove punti.

Monopoli-Catania 4-2, tabellino delle reti: Carriero 16′ (M), Mazzarani 19′ (C), Rotas aut. 55′ (C), Piccini 58′ (M), Fella 72′ (M), Donnarumma 89′ (M).

Highlights del match

Monopoli-Catania, presentazione del match

Oggi pomeriggio alle ore 15 allo stadio Vito Simone Veneziani, Monopoli-Catania si affronteranno per la quinta giornata del campionato di Serie C girone C.

Si prospetta un bel match quello in terra pugliese, i siciliani di mister Andrea Camplone sono secondi in classifica con nove punti insieme a Ternana e Avellino, frutto delle tre vittorie contro Avellino, Virtus Francavilla e Viterbese Castrense, mentre l’unica sconfitta è stata contro il Potenza. Quest’anno i rossazzurri cercheranno per l’ennesima stagione quella tanto agognata Serie B che manca a Catania dalla stagione 2014-15, l’anno scorso ci fu l’eliminazione ai quarti di finale dei playoff da parte del Trapani che ebbe la meglio grazie alla migliore classifica della stagione regolare dopo due pareggi nelle sfide tra andata e ritorno.

I pugliesi che avevano iniziato la stagione con l’allenatore Giorgio Roselli, hanno immediatamente cambiato visto che lo scorso 2 settembre è ritornato sulla panchina Giuseppe Scienza al posto dell’esonerato Giorgio Roselli, il mister piemontese era stato al Monopoli già nelle stagioni 2017-18 e 2018-19.

I biancoverdi fino ad ora non hanno mai pareggiato avendo vinto due volte (Vibonese e Ternana) e perso altrettanto (Paganese e Monopoli); l’obiettivo stagionale è confermare l’ottimo ottavo posto dello scorso campionato con qualificazione ai playoff .

Sono dieci i precedenti allo stadio Vito Simone Veneziani, con i padroni di casa in vantaggio per quattro vittorie con una sola dei siciliani, contornati da cinque pareggi; nel campionato scorso (23 ottobre 2018) il match finì a reti bianche. Le reti complessive registrate sono 19 (14 a 5 per i pugliesi).

L’arbitro della gara sarà Cristian Cudini della sezione di Fermo coadiuvato dagli assistenti Giulio Basile di Chieti e Giuseppe Di Giacinto di Teramo. Nessun precedente con l’arbitro marchigiano per il Catania, mentre per il Monopoli c’è solo un incrocio risalente al campionato scorso (sconfitta casalinga contro il Catanzaro per 2-0).

Monopoli-Catania, formazioni ufficiali

MONOPOLI (3-5-2): Antonino; Rota, De Franco, Maestrelli; Tazzer, Piccinni, Giorno, Carriero, Donnarumma; Jefferson, Fella. All. Scienza

CATANIA (4-3-3): Furlan; Mbende, Esposito, Silvestri; Calapai, Welbeck, Lodi, Llama, Pinto; Mazzarani, Di Piazza.. All. Camplone

Monopoli-Catania, diretta tv e streaming

Il match della quinta giornata del campionato di Serie C girone C tra Avellino-Bisceglie sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di campionato, la telecronaca della gara sarà a cura di Sabino Palermo. Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet.

Per assistere alle immagini ci si può abbonare alla piattaforma oppure decidere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni.