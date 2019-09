Potenza-Catania, siciliani in cerca del tris. 3.a giornata del Girone C del campionato di Serie C 2019/2020. Alle ore 17.30 di domenica 8 settembre scenderanno in campo il Potenza di Giuseppe Raffaele e il Catania di Giuseppe Camplone. In classifica i lucani hanno 3 punti, mentre i siciliani sono a punteggio pieno avendo vinto le prime due partite. Il Potenza è reduce dalla sconfitta esterna per 1-0 sul campo della Ternana. Il Catania ha vinto invece l’ultimo match giocato, 2-1 casalingo con la Virtus Francavilla. I rossazzurri siciliani hanno il miglior attacco del campionato con 8 gol segnati. Il Potenza invece ha la miglior difesa, come Ternana e Bisceglie, con 1 solo gol subito. L’arbitro del match sarò il signor Daniele Paterna, della sezione di Teramo.

Potenza-Catania, i precedenti. Le due squadre si sono affrontate ben 4 volte la passata stagione: 2 volte in campionato e 2 volte nei playoff promozione. Nella regular season c’è stata una vittoria interna dei lucani per 3-1 e un pareggio per 1-1 quando si è giocato al Massimino di Catania. Negli spareggi promozione ci sono stati due pareggi per 1-1, che hanno premiato i catanesi per il miglior piazzamento in classifica. Il match di questa sera si giocherà allo stadio Alfredo Viviani di Potenza. Il calcio d’inizio è in programma alle ore 20.45.

Potenza-Catania, come seguire il match in tv e streaming

Potenza-Catania, info tv e streaming. I diritti televisivi della competizione appartengono a Eleven Sports, che trasmetterà in streaming su internet le partite dei tre gironi di Serie C, attraverso l’app o il sito su smartphone, tablet, computer e smart tv: l’intera offerta della piattaforma costa 4,99 euro per il singolo mese di contenuti e 49,99 euro all’anno per dodici mesi di contenuti. Per il match non è prevista la diretta in chiaro né su Raisport e né su Sportitalia.

Nel prossimo turno di campionato il Catania sarà impegnato tra le mura amiche contro la Viterbese. Impegno in trasferta per il Potenza che farà visita al Bisceglie.