Reggina-Bisceglie 3-0 (Video Highlights): altra vittoria in scioltezza dei calabresi che si issano al secondo posto

Altra vittoria in scioltezza della Reggina che dopo la cinquina di domenica scorsa alla Cavese, fa tre gol al Bisceglie issandosi al secondo posto in classifica dietro la Ternana, unica squadra del girone C a punteggio pieno dopo tre giornate. Match a senso unico con gli amaranto che già all’intervallo erano avanti 2-0 grazie alle reti di Corazza al 22′ e Garufo al 39; nella ripresa terzo gol al 65′ di Bianchi che di fatto sanciva la fine del match.

Highlights del match

Reggina-Bisceglie, presentazione del match

Domenica 8 settembre alle ore 15 allo stadio Granillo match tra Reggina-Bisceglie, valido per la terza giornata di campionato di Serie C girone C.

I padroni di casa del tecnico Domenico Toscano hanno cominciato la stagione con un pareggio sul campo della Virtus Francavilla e la vittoria schiacciante per 5-1 sulla Cavese davanti ai propri tifosi, domenica scorsa. Una cinquina che fa ben sperare il pubblico amaranto speranzosa che la squadra quest’anno possa lottare per il vertice dopo stagioni in chiaro scuro. Rispetto alle prime due partite dovrebbe fare il suo esordio con la Reggina German Denis, l’ex attaccante di Udinese e Atalanta è pronto per questa nuova avventura e dopo il suo arrivo sul finire del mercato è pronto a dare il suo contributo insieme al suo partner di reparto, Reginaldo. Probabile esordio anche per il centrocampista e capitano Francesco De Rose, assente in questo inizio di stagione per infortunio.

Anche il Bisceglie di Rodolfo Vanoli ha quattro punti in classifica, frutto della vittoria esterna all’esordio sul campo del Rende (0-1) e poi del pareggio casalingo per 1-1 contro il Catanzaro; dunque un buon inizio per una squadra che in questa sessione di calciomercato estivo ha cambiato tantissimo e dove i due giocatori principali acquistati sono stati l’attaccante nigeriano naturalizzato italiano Osarimen Ebagua, che negli anni scorsi ha giocato con molte squadre nella serie cadetta italiana e il difensore bulgaro (Nazionale Under 21) Petko Hristov giunto in prestito dalla Fiorentina (lo scorso anno sempre in prestito alla Ternana). Purtroppo per Vanoli per i due giocatori non ci saranno perchè il primo sta ancora in ritardo di condizione dopo la lunga inattività, il secondo ha risposto alla chiamata della sua Nazionale.

Tra le due squadre sono cinque i precedenti al Granillo con gli amaranto vittoriosi in quattro incontri (la scorsa stagione 1-0 alla seconda giornata) con un pareggio; l’arbitro della gara sarà Marco Monaldi della sezione di Macerata, gli assistenti Roberto Fraggetta di Catania e Antonio Grasso di Acireale.

Reggina-Bisceglie, formazioni ufficiali

REGGINA (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Bertoncini, Marchi; Garufo, Bianchi, De Rose, Bresciani; Bellomo; Corazza, Reginaldo.

BISCEGLIE (4-3-1-2): Casadei; Tarantino, Zigrossi, Piccinni, Mastrippolito; Zibert, Refetraniaina, Ungaro; Ferrante; Montero, Gatto.

Reggina-Bisceglie, diretta tv e streaming

Il match della terza giornata del campionato di Serie C girone C tra Reggina-Bisceglie sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di campionato. Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet.

Per assistere alle immagini ci si può abbonare alla piattaforma oppure decidere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni.

Per chi non avrà la possibilità e vorrà essere aggiornato in tempo reale dell’andamento della gara potrà andare sui canali social ufficiali (facebook e twitter) dei due club che seguiranno l’evento live.