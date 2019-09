Reggina-Catania 1-0 (Video Highlights): una rete di Corazza ad inizio match fa volare i calabresi al secondo posto

La Reggina ha sconfitto al Granillo il Catania per 1-0 e balza al secondo posto della classifica del girone C del campionato di Serie C: a decidere il match un gol dell’attaccante Corazza su bel cross di Garufo al secondo minuto di gioco, poi gli amaranto sono stati bravi a controllare il vantaggio per tutto l’arco della gara. I siciliani oggi sottotono, confermano i soliti problemi lontano dal Massimino (terza sconfitta consecutiva in trasferta) e domenica prossima altra gara fuori casa sul campo della capolista Ternana.

Highlights del match

Reggina-Catania, presentazione del match

Oggi pomeriggio allo stadio Granillo, match tra Reggina-Catania, valido per la settima giornata del campionato di Serie C girone C.

E’ previsto il pubblico delle grandi occasioni per questa super sfida del raggruppamento meridionale con le due squadre appaiate al secondo posto con 12 punti e con un solo punto di svantaggio sulla coppia capolista Catanzaro-Ternana. I biglietti venduti sono già 4.000 e considerato i 4.800 abbonati e i ritardatari dell’ultimo momento con tutta probabilità si arriverà a sfiorare le 10.000 unità che per il campionato di Serie C sono numeri incredibili.

Attualmente entrambe le compagini non solo sono quelle che hanno i migliori attacchi del girone (Catania 15 gol, Reggina 13) ma hanno in organico i primi due capocannonieri , ovvero Francesco Lodi dei siciliani che comanda con cinque reti, seguito ad una sola lunghezza insegue dal reggino Simone Corazza.

Nel turno infrasettimanale i padroni di casa di mister Domenico Toscano hanno ottenuto un pareggio importante per 1-1 sul campo della capolista Ternana, mentre gli ospiti del tecnico Andrea Camplone, hanno stravinto al Cibali contro la Cavese per 4-0.

I precedenti in terra calabrese sono 23 giocati in Serie A, B e C e vedono gli etnei in vantaggio per 11 vittorie contro 7 degli amaranto, mente 5 sono i pareggi; il computo delle reti è quasi in equilibrio (24 a 23 per i siciliani). L’ultimo match giocato lo scorso 24 marzo (32.a giornata) ha visto il trionfo dei padroni di casa con un perentorio 3-0.

L’arbitro della gara sarà Francesco Meraviglia della sezione di Pistoia, coadiuvato dagli assistenti Simone Teodori di Fermo e Giacomo Pompeo Poentini di Pesaro.

Reggina-Catania, formazioni ufficiali

REGGINA (3-5-2): Guarna; Loiacono, Blondett, Rossi; Garufo, Bianchi, De Rose, Bellomo, Bresciani; Reginaldo, Corazza. All. Toscano

CATANIA (4-3-3): Furlan; Calapai, Mbende, Silvestri, Pinto; Welbeck, Lodi, Rizzo; Mazzarani, Di Piazza, Di Molfetta. All. Camplone

Reggina-Catania, diretta tv e streaming

Il match della settima giornata del torneo di Serie C girone C tra Reggina-Catania sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di campionato. La telecronaca dell’incontro sarà affidata a Paolo Ficara.

Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet.

Per assistere agli incontri ci si può abbonare alla piattaforma mensilmente al costo di 4.99 euro, oppure annualmente pagando 49.99 euro; altrimenti si può scegliere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni.