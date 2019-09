Reggina-Cavese 5-1 (Video Highlights): cinquina dei calabresi in un match senza storia

Match senza storia al Granillo dove la Reggina stravince contro la Cavese per 5-1 nella seconda giornata di campionato, facendo esplodere gioia i suoi tifosi. Al 40′ il risultato era già sul 3-0 poi alla fine del primo tempo i campani accorciavano le distanze su calcio di rigore; nella ripresa altri due gol dei calabresi che hanno chiuso tra gli applausi.

Questo il tabellino delle reti: 20’ Corazza (R), 39’ aut. Bisogno (R), 40’ Reginaldo (R), 43’ Di Roberto rig. (C) 62’ Sounas (R), 87’ Bellomo (R).

Reggina-Cavese, presentazione del match

I calabresi, che per questa stagione hanno sulla propria panchina Mimmo Toscano, l’anno scorso alla Feralpisalò, hanno cominciato la stagione vincendo in casa nel primo turno di Coppa Italia contro il Vicenza per 3-2, per poi uscire dalla competizione dopo la sconfitta di Empoli per 2-1; nell’esordio in campionato invece c’è stato un pareggio per 1-1 sul campo della Virtus Francavilla, nonostante i pugliesi abbiano giocato gli ultimi venti minuti in dieci uomini. La Reggina vuole migliorare la settima posizione della stagione precedente con eliminazione al secondo turno dei playoff ad opera del Catania per 4-1 e per farlo ha acquistato due attaccanti che fanno sognare tutti i tifosi dello stretto, ovvero Reginaldo e soprattutto l’ex Atalanta e Udinese German Denis.

I due giocatori sudamericani dovranno cercare di fare la differenza in un campionato lungo e sempre molto complicato soprattutto nel girone meridionale e il tecnico dei calabresi dovrà essere bravo a trovare fin da subito la quadratura del cerchio. Importante anche l’acquisto dell’esperto difensore classe ’87 Matteo Rubin con un passato anche in Serie A.

Anche la Cavese ha un nuovo allenatore rispetto allo scorsa stagione che corrisponde al nome di Francesco Moriero, l’ex giocatore della Nazionale ha come obiettivo di fare un campionato tranquillo e magari riuscire a qualificarsi per la post season, che nel maggio scorso è sfuggita di un soffio a causa della differenza sfavorevole con il Rende (scontri diretti in parità). Il 2019-20 è cominciato con la sconfitta in Coppa Italia al primo turno (3-1 contro la Triestina), e un pareggio casalingo deludente per 1-1 nell’esordio di campionato contro la neopromossa Az Picerno che fino a sei minuti dalla fine era anche in vantaggio. Oggi non sarà facile uscire indenne dal Granillo, per di più i campani hanno cambiato tantissimo (ben 18 giocatori arrivati in questo mercato estivo) e dunque ci vorrà un pò di tempo per amalgamare la squadra; l’acquisto di punta è stato sicuramente l’attaccante svincolato Ferdinando Sforzini, la scorsa stagione all’Avellino.

Sono nove i precedenti tra le due squadre in terra calabrese con i padroni di casa in vantaggio per quattro vittorie a due con tre pareggi; la scorsa stagione però gli ospiti vinsero con un incredibile 3-0 (12 dicembre 2018).

L’arbitro dell’incontro sarà Paride Tremolada della sezione di Monza, a coadiuvare il fischietto lombardo, Carmelo De Pasquale di Barcellona Pozzo di Gotto e Mattia Politi di Lecce.

Un solo precedente con la Reggina (pareggio), mentre con la Cavese sono tre le direzioni con successo e due pareggi.

Reggina-Cavese, formazioni ufficiali

Reggina (3-5-2): Guarna; Loiacono, Bertoncini, Rossi; Garufo, Bianchi, Salandria, Sounas, Bresciani; Corazza, Reginaldo.

Cavese (4-2-3-1): Bisogno; Spaltro, Matino, Marzorati, Nunziante; Lulli, Castagna, Matera; Di Roberto, El Ouazni, Russotto.

Reggina-Cavese, diretta tv e streaming

Il match della prima giornata del girone B del campionato di Serie C tra Potenza-Casertana sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di campionato. Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet.

Per assistere alle immagini ci si può abbonare alla piattaforma oppure decidere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni.

Per chi non avrà la possibilità e vorrà essere aggiornato in tempo reale dell’andamento della gara potrà andare sui canali social ufficiali (facebook e twitter) dei due club che seguiranno l’evento live.