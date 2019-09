Reggio Audace-Carpi: streaming e diretta tv, dove vedere il match Serie C oggi 25 settembre

Oggi 25 settembre alle ore 20.45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia andrà in scena Reggio Audace-Carpi, match valido per la sesta giornata del campionato di Serie C girone B.

Reggio Audace-Carpi, presentazione del match

Il derby emiliano che si giocherà questa sera sarà un vero e proprio big match visto che entrambe le squadre si trovano al secondo posto della classifica con 11 punti in coabitazione con il Vicenza e a solo due punti dalla capolista Padova che alla stessa ora ospiterà il Cesena.

I padroni di casa vengono dal pareggio a reti bianche ottenuto nella trasferta di Fano con un pizzico di rimpianto vista la differenza tecnica in campo e l’occasione clamorosa sciupata da Kargbo proprio sul finire che poteva dare il primo posto agli uomini del tecnico Massimiliano Alvini. Tra oggi e domenica sul campo dell’Arzignano Valchiampo ci potrebbe essere la svolta per i granata, a patto di fare sei punti.

Gli ospiti, che dopo l’amara retrocessione del maggio scorso, hanno cominciato un nuovo ciclo con l’allenatore Giancarlo Riolfo,domenica hanno battuto a domicilio per 2-1 il Rimini nonostante lo svantaggio iniziale. Per i carpigiani sarebbe importante uscire dal Mapei Stadium con un risultato positivo, visto che poi domenica ci sarà un’altra trasferta emiliana, questa volta contro il Piacenza.

La gara sarà arbitrata da Francesco Meraviglia della sezione di Pistoia, coadiuvato dagli assistenti Mariottini e Meocci; i precedenti tra le due squadre a Reggio Emilia sono sono solo tre: l’unico in Coppa Italia vinto dagli ospiti (1-2), mentre gli altri due giocati nell’allora Lega Pro Prima Divisione sono terminati, uno con il successo dei padroni di casa per 2-1 e l’altro con un pareggio per 1-1.

Reggio Audace-Carpi, probabili formazioni

REGGIANA (3-4-1-2): Narduzzo; Spanò, Costa, Rozzio; Favale, Varone, Rossi, Kirwan; Staiti; Marchi, Scappini. All. Alvini.

CARPI (4-3-1-2): Nobile; Pellegrini, Sabotic, Ligi, Sarzi Puttini; Saber, Pezzi, Carta; Saric; Maurizi, Vano. All. Riolfo.

Reggio Audace-Carpi, diretta tv e streaming

Il match della sesta giornata del torneo di Serie C girone B tra Reggio Audace-Carpi sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di campionato.

Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet.

Per assistere alle immagini ci si può abbonare alla piattaforma oppure decidere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni.