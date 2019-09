Reggio Audace-Imolese: streaming e diretta tv, dove vedere il match Serie C domenica 8 settembre

Domenica 8 settembre alle ore 17.30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia andrà in scena Reggio Audace-Imolese, match valido per la terza giornata del campionato di Serie C girone B.

Reggio Audace-Imolese, presentazione del match

In questo derby emiliano le due squadre arrivano in situazione differenti nonostante si siano giocate solamente due giornate: i padroni di casa hanno ottenuto due vittorie, la prima all’esordio contro il Feralpisalò con un netto 4-1, la seconda la scorsa domenica sul campo del Ravenna per 2-1; mentre l’Imolese arriva a questa partita con un punto soltanto frutto del pareggio casalingo a reti bianche della scorsa settimana contro l’Arzignano Valchiampo, dopo che all’esordio era arrivata la sconfitta per 2-1 a Rimini. Dunque per il neo tecnico degli ospiti Federico Coppitelli, alla prima esperienza nel calcio professionistico dopo le ultime tre stagioni passate sulla panchina del Torino Primavera, subito un inizio in salita e il match di Reggio Emilia sulla carta non sarà per nulla facile. Ricordiamo che i rossoblu nello scorso campionato sono state una delle più grandi sorprese con il terzo posto alla fine della stagione regolare ed eliminata solamente alla semifinale playoff.

I granata hanno la ghiotta occasione di rimanere a punteggio pieno; fino ad ora l’allenatore Massimiliano Alvini sta facendo un ottimo lavoro considerato che nella scorsa stagione la Reggio Audace militava nel campionato di Serie D dopo il fallimento della scorsa estate ed è stata promosso grazie al ripescaggio. Il tecnico nato a Fucecchio (Firenze) è una garanzia di esperienza visto che ha collezionato oltre 600 presenze in panchine in tutte le categorie (più di 200 da professionista) con sei campionati minori vinti più una Coppa Italia Dilettanti.

Solamente due i precedenti giocati nel capoluogo emiliano vinti entrambi dai padroni di casa: 4-0 nella stagione 1934-35 e 4-1 nel 1942-43. Arbitro del match sarà Claudio Panettella delle sezione di Bari, assistenti Massimiliano Bonomo di Milano e Fabrizio Giorgi di Legnano.

Reggio Audace-Imolese, diretta tv e streaming

Il match della terza giornata del campionato di Serie C girone B tra Reggio Audace-Imolese sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di campionato. Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet.

Per assistere alle immagini ci si può abbonare alla piattaforma oppure decidere di volta in volta di acqistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni.

Per chi non avrà la possibilità e vorrà essere aggiornato in tempo reale dell’andamento della gara potrà andare sui canali social ufficiali (facebook e twitter) dei due club che seguiranno l’evento live.