Serie C, Bari: il club pugliese esonera il tecnico Giovanni Cornacchini

Nella tarda notte di ieri è arrivata l’ufficialità dell’esonero del tecnico Giovanni Cornacchini (e del suo vice Tommaso Marolda) che dopo l’esaltante campionato di Serie D della scorsa stagione vinto a mani basse, paga un inizio di torneo di Serie C balbettante che ha costretto il club pugliese a cambiare. I biancorossi dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Avellino, avevano iniziato vincendo per 2-0 sul campo della Sicula Leonzio, per poi perdere la settimana successiva al San Nicola contro la Viterbese con un inaspettato 3-1 che aveva già incominciato a fare la storcere la bocca in società, poi il successo in rimonta a Rieti per 2-1 al 95′ su calcio di rigore sembrava aver rasserenato parzialmente l’ambiente, ma il pareggio casalingo 1-1 contro la Reggina e soprattutto la sconfitta inattesa di ieri pomeriggio a Francavilla per 1-0, ha fatto precipitare la situazione con solo sette punti in cinque giornate disputate.

Bari, il comunicato

Questo il comunicato del Bari: “SSC Bari comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra il Sig. Giovanni Cornacchini e il suo secondo Tommaso Marolda. La Società ringrazia mister Cornacchini per l’impegno profuso e la professionalità sempre dimostrata, con il grande obiettivo del ritorno tra i professionisti del Club biancorosso centrato nella passata stagione. A mister Cornacchini e mister Marolda l’augurio di un futuro denso di soddisfazioni umane e professionali“.

Bari, i possibili successori

Ora per la sua successione si fanno già i primi nomi dove in pole position sembrano esserci Fabrizio Castori e Massimo Drago, anche se non è da escludere Serse Cosmi, nelle prossime ore ci sarà l’ufficialità del nuovo allenatore visto che mercoledì 25 si torna in campo e il Bari ospiterà davanti ai propri tifosi il Monopoli che ieri ha sconfitto per 4-2 il Catania e dunque si prevede un match molto complicato sotto tutti i punti di vista.