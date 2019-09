Triestina-Piacenza 1-3 (Video Highlights): con un super Paponi gli emiliani espugnano il Nereo Rocco

Il Piacenza vince in casa della Triestina per 3-1 il big match della terza giornata del girone B del campionato di Serie C nonostante i padroni di casa erano riusciti a portarsi in vantaggio al 10′ con una rete di Formiconi; ma nella ripresa gli emiliani grazie ad un super Paponi riuscivano a ribaltare la gara con un doppietta in sei minuti (72′ e 78′), a sei minuti dalla fine c’era addirittura la terza rete con Sylla che sanciva il successo degli uomini di Franzini che si portano al secondo posto con sette punti al pari di Carpi e Reggio Audace.

Highlights del match

Triestina-Piacenza, presentazione del match

Oggi alle ore 17.30 allo stadio Nereo Rocco si giocherà Triestina-Piacenza, match della terza giornata del girone B del campionato di Serie C.

Entrambe le squadre vengono dalla delusione dello scorso giugno quando persero la finale playoff per la promozione in Serie B: la gli alabardati contro il Pisa e gli emiliani contro il Trapani. Dunque un estate fatta di rimpianti ma che non ha impedito sia alla Triestina che al Piacenza di iniziare la stagione con quattro punti in due partite.

I padroni di casa del confermato tecnico Massimo Pavanel (per lui vicino il rinnovo fino al 2021) hanno sconfitto all’esordio il Gubbio per 2-1 davanti ai loro tifosi, mentre domenica scorsa pareggio per 0-0 nella trasferta sul campo della Sambenedettese; gli ospiti che presentano in panchina per la quinta stagione consecutiva il tecnico Arnaldo Franzini, hanno pareggiato a reti bianche contro la neopromossa Arzignano Valchiampo 0-0 per poi battere all’esordio casalingo 2-1 un’altra neopromossa, ovvero il Modena nel derby emiliano.

Anche per questa stagione le due squadre vogliono recitare il ruolo di protagonista e magari stavolta riuscendo a raggiungere la tanto agognata serie cadetta ricordando che il Piacenza nella scorsa stagione era inserito nel girone, mentre quest’anno sta nel girone B con le retrocesse Carpi e Padova, senza dimenticare l’Imolese grande sorpresa dello scorso torneo, il Sudtirol e club storici come Cesena, Modena e Reggio Audace (ex Reggiana).

L’ultimo match in casa della Triestina si è giocato nella stagione 2011-2012, campionato Lega Pro Prima Divisione girone B e vide gli emiliani vincere per 3-1. In totale sono quattro i precedenti in casa degli alabardati che nonostante il fattore campo hanno ottenuto solo un pareggio a confronto di tre sconfitte (2 gol fatti, 7 subiti).

L’arbitro dell’incontro sarà Luigi Carella della sezione di Bari coadiuvato dagli assistenti Francesco Bruni di Brindisi e Paolo Laudato di Taranto.

Triestina-Piacenza, formazioni ufficiali

Triestina (4-4-2): Offredi; Formiconi, Malomo, Lambrughi, Frascatore; Gatto, Giorico, Maracchi, Mensah; Gomez, Granoche.

Piacenza (4-2-3-1): Bertozzi; Imperiale, Pergreffi, Milesi, Zappella; Nicco, Bolis; Sestu, Corradi, Cattaneo; Cacia.

Triestina-Piacenza, diretta tv e streaming

Il match della terza giornata del campionato di Serie C girone B tra Triestina-Piacenza sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di campionato. Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet.

Per assistere alle immagini ci si può abbonare alla piattaforma oppure decidere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni.

Per chi non avrà la possibilità e vorrà essere aggiornato in tempo reale dell’andamento della gara potrà andare sui canali social ufficiali (facebook e twitter) dei due club che seguiranno l’evento live.