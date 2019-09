Viterbese-Catanzaro, le aquile continuano a volare? 5.a giornata del Girone C del campionato di Serie C 2019/2020. Domenica 22 settembre, alle ore 15, scenderanno in campo la Viterbese di Giovanni Lopez e il Catanzaro di Gaetano Auteri. Si gioca allo stadio Enrico Rocchi di Viterbo. I calabresi comandano la classifica del Girone C con 10 punti, frutto di 3 vittorie ed 1 pareggio nelle prime quattro giornate. Le aquile giallorosse sono reduci dalla vittoria interna sulla Sicula Leonzio per 3-1. Il Catanzaro fino ad ora in trasferta ha collezionato 1 vittoria ed 1 pareggio. La Viterbese di punti in classifica ne ha 6. I laziali arrivano a questo match dopo due sconfitte di fila, con Picerno prima e Catania poi. La Viterbese non pareggi in casa dal 14 aprile scorso, 2-2 proprio contro il Catanzaro.

Viterbese-Catanzaro, i precedenti tra le due squadre. Come detto laziali e calabresi si sono affrontati l’ultima volta lo scorso 14 aprile, ne venne fuori un pareggio per 2-2. La Viterbese non batte il Catanzaro tra le mura amiche dal 28 settembre 2003, quando i laziali si imposero per 2-0 in Lega Pro. Gli uomini di Auteri hanno segnato 7 reti fino ad ora, subendone 3. Di contro la Viterbese ha 6 gol fatti e 5 subiti, in più gli uomini di Lopez non hanno ancora pareggiato in questo campionato. L’arbitro del match sarà Andrea Colombo della sezione di Como, coadiuvato dagli assistenti Micaroni e Stringini.

Viterbese-Catanzaro, come seguire il match in tv e streaming

Viterbese-Catanzaro, info streaming e tv. I diritti televisivi della competizione appartengono a Eleven Sports, che trasmetterà in streaming su internet le partite dei tre gironi di Serie C, attraverso l’app o il sito su smartphone, tablet, computer e smart tv: l’intera offerta della piattaforma costa 4,99 euro per il singolo mese di contenuti e 49,99 euro all’anno per dodici mesi di contenuti. Per il match non è prevista la diretta in chiaro né su Raisport e né su Sportitalia. Le due squadre torneranno poi in campo mercoledì 25 settembre nel turno infrasettimanale: impegno casalingo per il Catanzaro contro il Rieti, mentre la Viterbese sarà ospite del Teramo.