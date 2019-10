Avellino-Bari: streaming e diretta tv, dove vedere il match Serie C oggi 20 ottobre

Oggi alle ore 15 allo stadio Partenio-Lombardi, si giocherà il match tra Avellino-Bari, valevole per la decima giornata del campionato di Serie C girone C.

Avellino-Bari, presentazione del match

Il match odierno sarà dal sapore di amarcord visto che per tanti anni Avellino-Bari è stata un classica del campionato cadetto e per una stagione anche di Serie A (campionato 1985-1986); la stagione scorsa le due squadre cadute nell’inferno della Serie D per varie vicissitudini, sono state bravi a risalire subito la china e ottenere la promozione nella Serie C, per un rilancio nel grande calcio che ambedue le piazze meriterebbero ampiamente.

Attualmente in classifica i pugliesi sono messi decisamente meglio con i loro 17 punti conquistati che valgono il quinto posto a soli tre punti dalla capolista Ternana; meno bene gli irpini di mister che con solo 10 punti si trovano a un solo punto dalla zona playout e dunque in acque decisamente pericolose anche se il campionato è ancora lungo. I padroni di casa in settimana hanno cambiato allenatore: infatti al posto dell’esonerato Giovanni Ignoffo è approdato l’istrionico Ezio Capuano che dovrà cercare di raddrizzare una situazione che si è complicata strada facendo con un solo punto nelle ultime quattro gare; l’allenatore nato a Salerno, nello scorso campionato al Rieti dove era arrivato a gennaio, aveva ottenuto la salvezza diretta senza passare per i playout.

Nello scorso turno i campani sono stati sconfitti 3-1 sul campo della Paganese, battuta d’arresto che fatto decidere al club per il cambio di guida tecnica, mentre i pugliesi hanno vinto in casa contro la capolista Ternana per 2-0, ottenendo la terza vittoria consecutiva senza subire gol, dimostrando un ottimo stato di forma, dopo un inizio un pò difficoltoso che aveva visto anche qui il cambio di allenatore con l’esonero di Giovanni Cornacchini e l’ingaggio di Vincenzo Vivarini che è riuscito a mettere in carreggiata la sua squadra in maniera ottima.

I precedenti allo stadio Partenio-Lombardi sono venti (in tutte le categorie) con nove vittorie dei padroni di casa, tre degli ospiti con otto pareggi. Le due squadre si sono affrontate in questa stagione lo scorso 20 agosto in Coppa Italia di Serie C con l’Avellino che si è imposto per 1-0 con rete Di Paolantonio su calcio di rigore con il quale gli irpini si sono qualificati alla seconda fase.

L’arbitro della gara sarà Matteo Mercenaro della sezione di Genova, coadiuvato dagli assistenti Davide Moro di Schio e Alberto Zampese di Bassano del Grappa.

Avellino-Bari, probabili formazioni

Avellino (3-5-2): Tonti; Njie, Morero, Laezza; Celjak, De Marco, Di Paolantonio, Rossetti, Micovschi; Charpentier, Albadoro.

Bari (3-5-2): Frattali; Sabbione, Di Cesare, Perrotta; Berra, Hamlili, Bianco, Scavone, Costa; Antenucci, Simeri.

Avellino-Bari, diretta tv e streaming

Il match della decima giornata del torneo di Serie C girone C tra Avellino-Bari sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di campionato; la telecronaca dell’incontro sarà a cura di Pasquale Ciambriello.

Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet. Per assistere agli incontri ci si può abbonare alla piattaforma mensilmente al costo di 4.99 euro, oppure annualmente pagando 49.99 euro, altrimenti si può scegliere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni.

L’incontro tra Avellino-Bari inoltre sarà trasmesso sul canale 10 digitale terrestre di Telenorba, con telecronaca di Michele Salomone con il commento tecnico dell’allenatore Dino Bitetto.