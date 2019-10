Avellino-Reggina streaming Eleven Sports e diretta tv Serie C, dove vedere il match 27 ottobre ore 15. Il match di oggi, valido per l’ 11° giornata del campionato di Lega Pro è il big match del girone C, e vede contrapporsi due squadre che nelle ultime giornate hanno fatto bene: i biancoverdi infatti provengono dalla vittoria in trasferta in casa della capolista Ternana e attualmente sono al tredicesimo posto in classifica con 14 punti; gli amaranto, anche loro vittoriosi nell’ultima giornata giocata con un netto 4-1 in casa contro il Picerno, attualmente sono primi nel girone con venticinque punti, a più uno dal Potenza, prossima avversaria. Arbitra Matteo Gariglio della sezione AIA di Pinerolo. Andiamo a vedere le probabili formazioni e come seguire il match Avellino-Reggina in diretta tv e streaming su Eleven Sports.

Il neo tecnico Capuano, arrivato al posto dell’esonerato Ignoffo, dovrebbe schierare il 3-5-2 così composto: Tonti in porta; difesa a tre con Zullo, Illanes e Laezza; a centrocampo Di Paolantonio in cabina di regia con Micovschi e Parisi sulle fasce esterne, mentre gli altri sono De Marco e Karic; in attacco tandem composto da Albadoro e Charpentier.

PROBABILE FORMAZIONE AVELLINO (3-5-2): Tonti; Zullo, Illanes, Laezza; Micovschi, De Marco, Di Paolantonio, Karic, Parisi; Albadoro, Charpentier. All.: Capuano

In vista del match contro l’Avellino, il tecnico Toscano dovrebbe proporre un 3-4-1-2: Guarna tra i pali; difesa a tre con Loiacono, Blondett e Rossi; a centrocampo Bianchi in cabina di regia con Rolando e De Rose sulla fasce esterne; sulla trequarti agirà Bellomo, alle spalle del duo offensivo composto da Denis e Corazza.

PROBABILE FORMAZIONE REGGINA (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Blondett, Rossi; Rolando, Bianchi, De Rose, Garufo; Bellomo; Denis, Corazza. All.: Toscano



Avellino-Reggina, come seguire il match in diretta su Eleven Sports

Avellino-Reggina, info diretta tv e streaming. La gara di Serie C di oggi tra i biancoverdi e gli amaranto, con calcio d’inizio in programma alle ore 15.00, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Eleven Sports (https://elevensports.it/live/). Per guardare le partite bisognerà registrarsi in modo semplice e veloce: basterà compilare il form presente all’interno del sito di Eleven Sports.

Inoltre sarà possibile seguire una delle partite più importanti di ogni giornata LIVE e IN ESCLUSIVA anche sui profili social di Eleven

Sports (Facebook e Twitter). Come sempre si potrà seguire la sfida anche da pc, smartphone o tablet in spiaggia, al lago, in montagna od ovunque vi troviate. È disponibile inoltre su app store, play store e tutti i dispositivi android tv l’app ufficiale Eleven Sports. Ricordiamo, infine, che la partita sarà commentata da Michele Ficetola.