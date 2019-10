Monopoli-Reggina: streaming e diretta tv, dove vedere il match Serie C oggi 20 ottobre

Oggi pomeriggio alle ore 15 allo stadio Vito Veneziani, Monopoli-Reggina si sfideranno nel match valevole per la decima giornata del campionato di Serie C girone C.

Monopoli-Reggina, presentazione del match

Quella di oggi, sarà una gara di altissima classifica con le due squadra appaiate al secondo posto con 19 punti insieme alla Ternana e un solo punto dalla capolista Potenza.

Per i calabresi era preventivabile un campionato di alto classifica visto l’ottimo calciomercato della scorsa estate, ma i pugliesi sono la grande sorpresa di questo campionato visto che con budget a disposizione stanno facendo grandi cose. E pensare che il club biancoverde dopo la sconfitta alla seconda giornata sul campo della Paganese per 1-0, aveva deciso di esonerare il tecnico Giorgio Roselli per riprendere Giuseppe Scienza che era stato sulla panchina pugliese nelle ultime due stagioni e fin qui la scelta si è rivelata azzeccatissima visto che dopo il ko contro il Catanzaro la domenica seguente, si sono registrate sei vittorie e un pareggio nelle successive sette gare più l’affermazione ai sedicesimi di Coppa Italia di categoria che hanno portato i tifosi del “gabbiano” a sognare in grande. Nelle quattro gare di campionato ci sono state tre vittorie ai danni di Vibonese, Catania e Teramo e una sconfitta (quella contro il Catanzaro).

La Reggina di mister Domenica Toscano fino a questo momento ha sempre vinto al Granillo (cinque su cinque) e sempre pareggiato in trasferta (quattro su quattro) e curiosamente sempre per 1-1 contro Virtus Francavilla, Bari, Ternana e Paganese. Gli amaranto si stanno dimostrando una delle squadre che può ambire alla promozione in Serie B che manca nello stretto dalla stagione 2013-14, campionato che si concluse con le retrocessione a causa del 21° posto; una rosa ben costruita con giocatori di qualità e di esperienza che se non si perderanno strada facendo potranno far gioire una piazza che per calore e passione meriterebbe palcoscenici decisamente più importanti.

Questo match si giocò al primo turno dei playoff dello scorso campionato però al Granillo di Reggio Calabria e vide il risultato finale di 1-1 che premiò i padroni di casa grazie alla miglior classifica nella stagione regolare (52 punti contro 51); invece i precedenti complessivi in terra pugliese sono sette con due vittorie dei padroni di casa e cinque pareggi (quattro per 1-1 e uno a reti bianche), l’ultimo dei quali il 27 gennaio scorso.

L’arbitro dell’incontro sarà Paride Tremolada di Monza, coadiuvato dagli assistenti Dario Garzelli di Livorno e Gabriele Nuzzi di Valdarno.

Monopoli-Reggina, probabili formazioni

Monopoli (3-5-2): Menegatti; Ferrara, De Franco, Mercadante; Rota, Carriero, Giorno, Piccinni, Antonacci; Jefferson, Fella.

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Rossi, Bertoncini, Loiacono; Garufo, Bianchi, Salandria, Bresciani; Bellomo; Corazza, Reginaldo

Monopoli-Reggina, diretta tv e streaming

Il match della decima giornata del torneo di Serie C girone C tra Monopoli-Reggina sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sport, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di campionato; la telecronaca dell’incontro sarà a cura di Lorenzo Del Papa.

Ricordiamo che Eleven Sport è disponibile anche sotto forma di applicazione per dispositivi Android e IOS permettendo così la visione del match anche da smartphone e tablet. Per assistere agli incontri ci si può abbonare alla piattaforma mensilmente al costo di 4.99 euro, oppure annualmente pagando 49.99 euro, altrimenti si può scegliere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni.